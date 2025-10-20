Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
20/10/2025 17:30:00

Carnevale di Petrosino 2026: pubblicato l'avviso per carri e gruppi mascherati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760972896-0-carnevale-di-petrosino-2026-pubblicato-l-avviso-per-carri-e-gruppi-mascherati.jpg

Il Comune di Petrosino ha pubblicato sull’Albo Pretorio online l’avviso pubblico per la partecipazione alla manifestazione “Carnevale di Petrosino 2026”.

 

Potranno prendere parte all’evento associazioni culturali, scuole, enti, comitati e gruppi spontanei senza fini di lucro, con l’obiettivo di dar vita a gruppi mascherati e carri allegorici. È lasciata massima libertà nella scelta del tema, per valorizzare la creatività e l’originalità dei partecipanti.

 

Le associazioni che intendono partecipare con carri allegorici dovranno presentare la domanda di adesione al Protocollo generale del Comune entro le ore 13:00 del 7 novembre 2025.

 

L’avviso completo, con tutti i dettagli e le modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Petrosino, nella sezione Albo Pretorio.

Il “Carnevale di Petrosino” rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire tradizione, fantasia e spirito di comunità in una festa che coinvolge l’intera cittadinanza.









