Favignana: a palazzo Comunale si espone la bandiera Palestinese e della Pace

20/10/2025 00:00:00

Il Consiglio Comunale di Favignana, riunitosi nella seduta del 16 ottobre, ha approvato all’unanimità un atto d’indirizzo per l’esposizione della bandiera Palestinese e della bandiera della Pace sugli edifici comunali.

La proposta, presentata dal Movimento per le Egadi – Pagoto Sindaco, dispone che i vessilli rimangano esposti “fino alla fine dell’occupazione illegale della Palestina”, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 121/2000.

L’iniziativa, si legge nel documento approvato, ha carattere formale e simbolico, “non politico e non partitico”, e rappresenta un gesto di solidarietà umanitaria nei confronti della popolazione civile palestinese.

Con questo atto, il Consiglio Comunale di Favignana ribadisce l’impegno dell’ente per la pace e il rispetto del diritto internazionale, condannando “ogni forma di violenza e sopraffazione” e manifestando vicinanza a tutte le vittime civili del conflitto, nel segno del diritto di ogni popolo a vivere in pace.



