Paceco, il consigliere Ricciardi interroga l'amministrazione sull'illuminazione pubblica

20/10/2025 14:00:00

Il consigliere comunale di Paceco, Salvatore Ricciardi, del Gruppo Misto, ha presentato un’interrogazione al Sindaco, all’Assessore con delega alla Pubblica Illuminazione, al Comandante della Polizia Locale e al Presidente del Consiglio comunale di Paceco, per denunciare la grave situazione legata al malfunzionamento della pubblica illuminazione in diverse zone del territorio.

Da oltre un anno, infatti, alcune strade di Paceco e delle sue frazioni restano completamente al buio, con gravi disagi per i residenti e per quanti quotidianamente le percorrono. In particolare, i disservizi riguardano la via delle Saline e un tratto di via Verdi nella frazione di Nubia, oltre alla via Castelvetrano e via Costa di Mandorla nel centro urbano di Paceco.

Ricciardi sottolinea come la mancanza di illuminazione pubblica rappresenti un serio problema di sicurezza, aumentando il rischio di incidenti e favorendo episodi di microcriminalità. “La pubblica illuminazione – afferma – è un servizio essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. È inaccettabile che intere zone restino al buio per così tanto tempo, senza interventi risolutivi da parte dell’Amministrazione.”

Con l’interrogazione, il consigliere chiede chiarimenti sulle cause del mancato funzionamento degli impianti e sui tempi previsti per il completo ripristino del servizio. Invita inoltre l’Amministrazione comunale ad attuare un piano di manutenzione più efficace, capace di prevenire futuri guasti e garantire continuità al servizio.

Ricciardi conclude auspicando un intervento immediato, "per restituire ai cittadini strade sicure e un livello minimo di decoro urbano che una comunità come Paceco merita".




