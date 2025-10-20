Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
20/10/2025 12:00:00

Safina (PD): “Un ruolo regionale per gli assistenti ASACOM”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761025555-0-safina-pd-un-ruolo-regionale-per-gli-assistenti-asacom.jpg

Un disegno di legge per rendere stabile e garantito il servizio di assistenza scolastica agli studenti con disabilità. Lo ha presentato all’Assemblea Regionale Siciliana il deputato trapanese Dario Safina (Partito Democratico), proponendo l’istituzione di un ruolo regionale per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione personale (ASACOM).

La scuola dell’inclusione non può dipendere dai ritardi della burocrazia o dai bilanci dei Comuni. Gli alunni con disabilità hanno diritto a un’assistenza stabile, continua e qualificata”, ha dichiarato Safina, annunciando il nuovo provvedimento.

Il disegno di legge, presentato con il sostegno della deputata nazionale Giovanna Iacono, della parlamentare regionale Valentina Chinnici e dell’intero gruppo PD all’Ars, punta a creare un ruolo regionale ASACOM presso l’Assessorato alla Famiglia. Il personale sarebbe reclutato e assegnato agli enti locali con criteri uniformi e trasparenti.

Vogliamo porre fine ai ritardi e alle interruzioni che ogni anno, all’avvio dell’anno scolastico, penalizzano centinaia di studenti e famiglie. L’inclusione non può essere un lusso né un favore: è un diritto costituzionale. La Regione deve farsene carico in modo diretto e continuativo”, ha spiegato Safina.

L’obiettivo è garantire la continuità del servizio agli alunni e stabilità lavorativa agli operatori, oggi costretti in un sistema frammentato e precario.

Il disegno di legge si fonda sui principi della Legge 104/1992 e del d.lgs. 66/2017, che riconoscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione come parte integrante del diritto allo studio.

Questo disegno di legge – conclude Safina – restituisce certezza e dignità a chi lavora ogni giorno accanto ai nostri studenti più fragili. È un atto di responsabilità verso i ragazzi, le famiglie e gli assistenti che da anni garantiscono l’inclusione in condizioni di precarietà inaccettabili”.









Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano