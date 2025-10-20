Safina (PD): “Un ruolo regionale per gli assistenti ASACOM”

20/10/2025 12:00:00

Un disegno di legge per rendere stabile e garantito il servizio di assistenza scolastica agli studenti con disabilità. Lo ha presentato all’Assemblea Regionale Siciliana il deputato trapanese Dario Safina (Partito Democratico), proponendo l’istituzione di un ruolo regionale per gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione personale (ASACOM).

“La scuola dell’inclusione non può dipendere dai ritardi della burocrazia o dai bilanci dei Comuni. Gli alunni con disabilità hanno diritto a un’assistenza stabile, continua e qualificata”, ha dichiarato Safina, annunciando il nuovo provvedimento.

Il disegno di legge, presentato con il sostegno della deputata nazionale Giovanna Iacono, della parlamentare regionale Valentina Chinnici e dell’intero gruppo PD all’Ars, punta a creare un ruolo regionale ASACOM presso l’Assessorato alla Famiglia. Il personale sarebbe reclutato e assegnato agli enti locali con criteri uniformi e trasparenti.

“Vogliamo porre fine ai ritardi e alle interruzioni che ogni anno, all’avvio dell’anno scolastico, penalizzano centinaia di studenti e famiglie. L’inclusione non può essere un lusso né un favore: è un diritto costituzionale. La Regione deve farsene carico in modo diretto e continuativo”, ha spiegato Safina.

L’obiettivo è garantire la continuità del servizio agli alunni e stabilità lavorativa agli operatori, oggi costretti in un sistema frammentato e precario.

Il disegno di legge si fonda sui principi della Legge 104/1992 e del d.lgs. 66/2017, che riconoscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione come parte integrante del diritto allo studio.

“Questo disegno di legge – conclude Safina – restituisce certezza e dignità a chi lavora ogni giorno accanto ai nostri studenti più fragili. È un atto di responsabilità verso i ragazzi, le famiglie e gli assistenti che da anni garantiscono l’inclusione in condizioni di precarietà inaccettabili”.



