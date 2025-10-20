Trapani, il drone individua una nuova discarica abusiva e un incendio di rifiuti

20/10/2025 16:47:00

Ancora un’operazione di controllo ambientale condotta con successo dalla Polizia Locale di Trapani grazie al supporto del drone di servizio “A tia talìu”.

Nella giornata di ieri, gli agenti sono intervenuti in via Salemi, nei pressi del centro hub vaccinale, dove era stato segnalato un incendio di rifiuti e la presenza di materiali abbandonati.

Durante le verifiche, il drone ha permesso di documentare con precisione l’area interessata e di accertare l’esistenza di una discarica abusiva. Le immagini aeree acquisite sono state decisive per individuare il responsabile e consentire il sequestro penale dell’area, con successiva trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento rientra nelle attività di contrasto agli illeciti ambientali e di tutela del territorio promosse dall’Amministrazione comunale attraverso il Comando di Polizia Locale, che sempre più spesso si avvale di tecnologie di osservazione aerea per migliorare l’efficacia operativa.

«Il drone A tia talìu rappresenta un valido strumento di supporto al controllo del territorio – ha dichiarato il Comandante Ignazio Bacile – e consente di intervenire in modo tempestivo e preciso in situazioni di degrado ambientale e abbandono di rifiuti. In questo periodo, viene utilizzato anche per il monitoraggio dei lotti agricoli comunali e dei beni confiscati non ancora assegnati, per prevenirne usi impropri e garantire la legalità».

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha espresso soddisfazione per l’operato del corpo di Polizia Locale:

«Niente sconti per alcun incivile che continua a deturpare il nostro territorio. Ai complimenti alla Polizia Locale si aggiunge il ringraziamento ai cittadini che, anche in forma anonima, segnalano queste azioni. Essere vigili per la tutela del bene comune significa essere buoni cittadini e veri trapanesi».

Con il drone “A tia talìu”, Trapani continua a sperimentare nuove tecnologie per il controllo ambientale, confermandosi tra i comuni siciliani più attivi nella lotta alle discariche abusive e ai roghi di rifiuti.



