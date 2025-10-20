A Favignana l'evento conclusivo del progetto "Per l'Alto Mare Aperto" promosso dall'Ulepe

20/10/2025 18:20:00

Giovedì 23 ottobre 2025, sull’isola di Favignana, si terrà l’evento conclusivo della seconda annualità del progetto “Per l’Alto Mare Aperto”, promosso dall’ULEPE di Trapani (diretto dalla dott.ssa Rosanna Provenzano) in partenariato con la Capitaneria di Porto di Trapani, la Guardia di Finanza – sezione operativa navale, i Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo e Favignana, e con la collaborazione delle sezioni della Lega Navale Italiana di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Castellammare del Golfo.

Alla cerimonia finale, che si svolgerà presso l’ex Stabilimento Florio, parteciperà anche il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, insieme alle principali rappresentanze istituzionali del territorio e al Sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che accoglierà i partecipanti.

Il progetto, coordinato dalla dott.ssa Angela Adragna, ha preso avvio nel giugno scorso e si è articolato in quattro moduli formativi, ciascuno realizzato con il supporto delle sezioni locali della Lega Navale. Ogni tappa si è conclusa con una giornata dedicata alla pulizia di un sito marino messo a disposizione dai Comuni coinvolti, grazie anche alla collaborazione delle associazioni Plastic Free e Legambiente. Il viaggio finale verso Favignana vedrà la partecipazione delle imbarcazioni delle quattro leghe navali, accompagnate da una motovedetta della Capitaneria di Porto e da una della Guardia di Finanza.

“Per l’Alto Mare Aperto” è molto più di un progetto formativo: rappresenta un percorso simbolico ed esistenziale, un viaggio alla (ri)scoperta di sé, rivolto ai soggetti destinatari di misure o sanzioni di comunità in carico all’ULEPE. Attraverso la tecnica dello storytelling e con la guida delle psicologhe Serena Di Marco e Silvia Sabella, i partecipanti sono stati accompagnati in un cammino di introspezione e crescita personale.

L’iniziativa esprime concretamente l’idea di una “giustizia di comunità”, che l’ULEPE promuove come strumento di rieducazione e reinserimento sociale, nel pieno spirito del dettato costituzionale.



