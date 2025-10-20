Lo sport che dona: l'Asd Leoni Team di Marsala all'Avis per una giornata di solidarietà

20/10/2025 12:00:00

Ancora una volta lo sport incontra la solidarietà. Nella mattinata di ieri, domenica 19 ottobre, numerosi atleti dell’A.S.D. Leoni Team hanno partecipato con entusiasmo alla giornata di donazione del sangue organizzata presso la sede dell’AVIS di Marsala.

L’iniziativa, pensata per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del dono del sangue, ha registrato una grande adesione da parte del gruppo sportivo, da sempre vicino ai temi sociali e alla solidarietà verso il prossimo.

«Siamo orgogliosi di aver preso parte a questa giornata – ha dichiarato Giovanni Genna, presidente dell’A.S.D. Leoni Team –. Donare il sangue è un gesto semplice ma dal valore immenso: significa tendere la mano a chi ne ha bisogno e contribuire, nel nostro piccolo, a salvare vite umane. Come squadra crediamo che lo sport non si esaurisca nella competizione, ma debba essere anche un mezzo per promuovere valori come l’altruismo, l’unione e il senso di comunità».

Il Leoni Team, oltre alle attività sportive, si distingue infatti per un costante impegno sul territorio: iniziative benefiche, raccolte solidali e campagne di sensibilizzazione sono parte integrante della sua identità.

La giornata si è conclusa in un clima di entusiasmo e condivisione, con la promessa di continuare la collaborazione con l’Avis Marsala per future iniziative dedicate alla salute e al benessere collettivo.



