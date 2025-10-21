Buongiorno24, martedì 21 ottobre: controlli straordinari a Mazara, discariche a Trapani

21/10/2025 09:12:00

Controlli a tappeto a Mazara del Vallo dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I Carabinieri hanno denunciato tre persone e segnalato altre tre alla Prefettura per uso personale di droga.

Durante i posti di blocco, un uomo del 1981 è stato fermato alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico di 2,11 grammi per litro, oltre quattro volte il limite.

Un 41enne è stato trovato con un machete e positivo alla cocaina, mentre un 26enne, fermato dopo un tentativo di fuga in scooter, aveva con sé un tirapugni e una dose di crack.

A Trapani, la Polizia Locale ha scoperto una discarica abusiva in via Salemi e un incendio di rifiuti grazie al drone “A tia talìu”.

Il sito è stato sottoposto a sequestro penale.

Il comandante Bacile parla di “uno strumento prezioso per il controllo del territorio”, mentre il sindaco Tranchida promette: “Niente sconti a chi deturpa la città”.

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Paolo Taormina a Palermo.

Le immagini delle telecamere mostrano Gaetano Maranzano poco dopo la sparatoria, mentre beve una birra al Borgo Vecchio, a un chilometro dal luogo del delitto.

Indifferente, come se nulla fosse accaduto. Con lui — dicono gli inquirenti — c’erano altre persone già note alle indagini.

A Marsala, cresce la rabbia dei cittadini per la pista ciclabile di via Dante Alighieri: tra fango, cocci di vetro e detriti, percorrerla è ormai un rischio per chiunque.

Al largo di Lampedusa, una nave in difficoltà con 91 migranti è stata soccorsa dalla Guardia Costiera.

Due persone sono morte, altre ventuno intossicate dai fumi di carburante.

Cinque di loro, in gravi condizioni, sono state trasferite d’urgenza a terra.

Si è aperto davanti al gup di Marsala, Matteo Giacalone, il processo a carico dei commercialisti Giulio Bellan e Pietro Buffa, accusati di bancarotta fraudolenta insieme agli imprenditori Luigi e Giovanna Vinci del settore gelati.

Il pm Sara Varazi ha chiesto quattro anni e quattro mesi per Bellan e tre anni e otto mesi per Buffa.

I Vinci hanno invece chiesto di patteggiare. La decisione è attesa il 17 novembre.

E' morto il piccolo Nicodemo, otto anni, travolto dal crollo di un muro sotto cui giocava con i fratelli.

Era ricoverato in condizioni disperate al Policlinico di Messina. Feriti anche il gemello e il fratello maggiore di 13 anni.

A Erice, il Comune ha intitolato la sede di Rigaletta al dottor Luigi Nacci, già presidente del Consiglio comunale, scomparso lo scorso anno: un gesto di memoria e riconoscenza per il suo impegno civile e umano.

E infine, sanità siciliana sotto pressione: tra carenze, ritardi e sfiducia crescente, cresce il malessere di chi lavora negli ospedali e negli ambulatori dell’isola.

