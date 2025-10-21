Castelvetrano, muore a 40 anni Francesco Guzzo. Domani i funerali

21/10/2025 22:05:00

Tragedia a Castelvetrano, dove il 40enne Francesco Guzzo è stato colto da un malore mentre si trovava in un centro medico della città, pare per sottoporsi a una seduta fisioterapica.

Lo riferisce Castelvetrano News.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato in ogni modo di rianimarlo e trasportarlo in ospedale. Purtroppo, però, nonostante i disperati tentativi dei medici, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Francesco Guzzo è arrivato al Pronto Soccorso già in arresto cardio-circolatorio e ogni manovra di rianimazione si è rivelata inutile.

I funerali si terranno domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 15:30, presso la Chiesa di San Giovanni a Castelvetrano.

La comunità locale è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di un giovane uomo molto conosciuto e stimato.



