Tentato omicidio a Castelvetrano. Denunciato un ragazzo

21/10/2025 09:51:00

Violenta aggressione nel centro di Castelvetrano, dove un giovane di 22 anni è stato denunciato dai Carabinieri per tentato omicidio.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando i militari della Compagnia di Castelvetrano sono intervenuti presso un distributore di carburanti dopo la segnalazione di una rissa. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite scoppiata per futili motivi, un uomo di 30 anni sarebbe stato colpito alla testa, al collo e al torace con una bottiglia di vetro rotta.

La vittima, che ha dichiarato di non conoscere l’aggressore, è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Castelvetrano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e dimessa il giorno successivo.

Le indagini immediate dei Carabinieri e l’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso di identificare il presunto responsabile. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto gli indumenti ancora macchiati di sangue indossati durante l’aggressione.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per tentato omicidio.



