Premio Selinunte, presentata la IV edizione con tre nuove sezioni

21/10/2025 08:00:00

Si è svolta mercoledì 11 ottobre nell’aula consiliare di Castelvetrano la presentazione della IV edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte. Il premio mira primariamente alla valorizzazione del territorio selinuntino e a onorare la memoria di illustri studiosi ad esso legati.

L’evento, organizzato dal comitato composto dalle associazioni Società Dante Alighieri, Panta Rei-Banca del libro e Archeoclub Emi Selinios, ha ricevuto il patrocinio gratuito di enti come i comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, il Parco Archeologico di Selinunte-Cave di Cusa e Pantelleria, la fondazione Sebastiano Tusa e l’Arcipretura.

La novità principale di questa edizione è l’aggiunta di tre nuove sezioni dedicate a: Berto Giambalvo (narrativa in dialetto siciliano), Marilena Monti (narrativa in lingua italiana) e Virgilio Titone (ambito storico sociale). Queste si affiancano alle sezioni già confermate (tra cui "Rosario Di Bella" per l'ambito umanistico-letterario e "Vincenzo e Sebastiano Tusa" per l'archeologia), oltre alla sezione speciale "KOUROI" riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata al 30 Novembre 2025.

Per informazioni e/o delucidazioni ci si può rivolgere a:

Enza Accardo tel. 3296171247; Mirella Cancemi tel. 3381445679; Mimmo Di Bella tel. 3493792187.



