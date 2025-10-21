Solidarietà e musica alla Zisa: "Dalla Strada al Cuore" per il Giulia Hospital Centre

21/10/2025 14:00:00

La solidarietà diventa spettacolo con “Dalla Strada al Cuore”, il festival promosso dall’associazione Unalottaxlavita ETS, in programma domenica 23 novembre 2025, alle 20:00, al Cineteatro De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa.



Un appuntamento che unisce musica, intrattenimento e impegno civile, con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per la realizzazione del Giulia Hospital Centre, un centro semi-intensivo pediatrico con laboratori scientifici e un polo assistenziale dedicato alle famiglie con bambini gravemente malati.

L’iniziativa, patrocinata da Regione Siciliana, Comune di Palermo e Assemblea Regionale Siciliana, nasce – come sottolineano gli organizzatori – da un messaggio semplice ma potente: “Guardandoti dentro potrai scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.”

Gli ospiti

A fare da madrina della serata sarà Caterina Arena, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione al programma “Io Canto Senior” di Canale 5. La special guest sarà Clara Palmeri, già protagonista di “Sanremo Young” e “Ti Lascio una Canzone” su Rai1. La conduzione è affidata allo showman palermitano Vito Brusca, mentre Irene Citarrella, cantante e pianista apparsa in programmi come “Domenica In”, “I Fatti Vostri” e “Uno Mattina”, sarà testimonial del festival.

Il "Premo Solidarietà 2025"

Nel corso della serata verrà consegnato il Premio Solidarietà 2025, riconoscimento alla carriera destinato a chi si è distinto per l’impegno nel sostegno alle persone con disabilità o in difficoltà.

Saranno inoltre premiati i vincitori delle categorie del concorso artistico “SiciliArtè”, che si terrà dal 14 al 16 novembre a Villa Trabia. A consegnare i riconoscimenti saranno rappresentanti istituzionali degli enti patrocinanti, insieme al presidente di Unalottaxlavita ETS, Gabriele Montera.

Musica e impegno

Sul palco si alterneranno artisti di diversa formazione: la violinista Giovanna Ferrara (in arte Jane Far), il chitarrista Gianluca Rando, il gruppo WhyNox, il cabarettista Totò Borgese, il soprano Anna Bruno, il percussionista Davide Quattrocchi e la band Oh Che Sarà, unica tribute band palermitana dedicata a Fiorella Mannoia.

L’organizzazione porta la firma di Gabriele Montera, con il supporto dell’ufficio stampa curato dalla giornalista Dorotea Rizzo.

«Riaccendiamo ancora una volta la speranza di quanti hanno bisogno di aiuto e i riflettori su problematiche importanti – dichiara Montera –. Da oltre dieci anni Unalottaxlavita dà voce ai bambini bisognosi, ascoltando il loro grido silenzioso. Con il Giulia Hospital Centre vogliamo garantire a Palermo un centro di cura che restituisca dignità e diritto alla salute ai più piccoli. Basta con i viaggi della speranza: la cura deve arrivare qui, a casa nostra».



