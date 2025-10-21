Alcamo: si presenta il nuovo Piano Regolatore, incontro pubblico al Centro Marconi

21/10/2025 15:00:00

Venerdì 24 ottobre, alle ore 9.30, il Centro Congressi Marconi di Alcamo ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione della proposta del nuovo Piano Regolatore Generale della città.

L’iniziativa, rivolta ai cittadini e agli ordini professionali interessati, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Domenico Surdi e del presidente del Consiglio comunale Saverio Messana.

Seguiranno gli interventi dell’assessore alla Pianificazione urbanistica, rigenerazione urbana ed edilizia privata Mario Viviano, che illustrerà la visione strategica e la governance urbana; della presidente della terza commissione consiliare Laura Barone, che racconterà il percorso condiviso nella redazione del piano; e del progettista incaricato prof. ing. arch. Giuseppe Trombino, che presenterà la metodologia e i criteri progettuali del nuovo strumento urbanistico, pensato per ridisegnare il territorio in chiave sostenibile. Al termine degli interventi è previsto un dibattito pubblico. L’incontro è riconosciuto come valido ai fini della formazione continua per gli ordini professionali partecipanti.



