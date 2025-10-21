Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
21/10/2025 17:00:00

Ha cercato i dispersi del Bayesian: medaglia al Merito al capitano mazarese Giannone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/ha-cercato-i-dispersi-del-bayesian-medaglia-al-merito-al-capitano-mazarese-giannone-450.jpg

È stato insignito della Medaglia d’Argento al Merito di Marina il Capitano di Corvetta Giuseppe Claudio Giannone, originario di Mazara del Vallo, per aver diretto, anche a rischio della propria vita, le operazioni di ricerca dei sette dispersi del naufragio del veliero Bayesian, avvenuto nelle acque di Porticello (Palermo) nell’agosto del 2024.

Il riconoscimento è stato concesso con decreto del Ministro della Difesa Guido Crosetto (n. 362 del 2 ottobre 2025), trasmesso al Comune di Mazara del Vallo e pubblicato sull’albo pretorio comunale.

 

Questa la motivazione ufficiale: “Capo del 2° Nucleo operatori subacquei, ha diretto, in condizioni ambientali estremamente pericolose, le operazioni di ricerca dei sette dispersi a seguito dell'affondamento del veliero Bayesan. Ha partecipato alle immersioni subacquee in prima persona, a rischio della propria vita, con il recupero di un disperso e ha dimostrato eccelsa perizia marinaresca, coraggio e abnegazione consolidando il prestigio della Marina Militare.”
(Acque di Porticello, 20-23 agosto 2024)

 

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha espresso il proprio compiacimento: “Esprimo il compiacimento mio personale e dell’amministrazione comunale al nostro concittadino, il Capitano di Corvetta Giuseppe Claudio Giannone, per l’alto riconoscimento ottenuto. Auspico di poterlo incontrare presto a Palazzo di Città per un pubblico riconoscimento civico della sua Città natale.”

 

Il Capitano Giannone, 39 anni, è in Marina Militare dal 2004. Dopo la formazione presso l’Accademia Navale di Livorno (2004-2009), ha maturato un’ampia esperienza nei reparti operativi della Guardia Costiera. Dal 2020 presta servizio presso la Direzione Marittima di Napoli, come Capo del 2° Nucleo Operatori Subacquei di Portici.

In precedenza ha guidato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e comandato il porto cittadino, oltre ad aver operato alla Capitaneria di Porto Empedocle, al 3° Nucleo Sommozzatori di Messina e alla 7ª Squadriglia Guardia Costiera di Lampedusa, dove ha partecipato alle attività di soccorso e gestione dei flussi migratori.









