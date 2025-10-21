Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
21/10/2025 20:00:00

Rifiuti, completato l'aggiornamento del Piano regionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/rifiuti-completato-l-aggiornamento-del-piano-regionale-450.jpg

La Regione Siciliana ha completato l’iter di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, con l’approvazione in giunta del secondo stralcio dedicato ai rifiuti speciali. Il documento sarà ora trasmesso al ministero dell’Ambiente e all’Unione Europea per l’apprezzamento previsto.

 

«Abbiamo lavorato – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – con l’obiettivo di affrontare e risolvere in maniera sistemica una situazione complessa, caratterizzata da un’elevata produzione di rifiuti speciali e da carenze impiantistiche. Una condizione che limita la possibilità di garantire un ciclo virtuoso di recupero e smaltimento. In generale, abbiamo definito uno strumento moderno, integrato e orientato alla sostenibilità».

 

Il nuovo Piano riguarda diverse tipologie di rifiuti speciali, tra cui quelli provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, sanitarie, nonché da demolizione e costruzione, veicoli fuori uso e Raee – i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come cellulari, elettrodomestici, computer e televisori. Si tratta di materiali che, se non gestiti correttamente, possono rilasciare sostanze pericolose ma contengono anche risorse preziose da recuperare.

 

Secondo i dati regionali, la produzione di rifiuti speciali in Sicilia è aumentata da 7,23 milioni di tonnellate nel 2018 a 8,96 milioni nel 2022, con un picco nel 2021 legato alla pandemia e ai rifiuti sanitari pericolosi. Tuttavia, si registra un miglioramento nella gestione: il recupero di sostanze inorganiche è salito dal 67% al 74%, mentre lo smaltimento in discarica è sceso dal 43% al 35%.

 

Oltre a fissare criteri più rigidi per la localizzazione dei nuovi impianti e il rinnovo delle autorizzazioni, il Piano prevede anche azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, con il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle attività di segnalazione e cura del territorio.









Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761041918-0-trapani-un-ultimo-saluto-con-amore-sempre-piu-famiglie-scelgono-funerali-per-gli-animali.jpg

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024