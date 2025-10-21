Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
21/10/2025 08:07:00

Meteo Sicilia: qualche nuvola oggi, piogge in arrivo da domani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/meteo-sicilia-qualche-nuvola-oggi-piogge-in-arrivo-da-domani-450.jpg

Giornata dal tempo variabile oggi, martedì 21 ottobre, in Sicilia: il sole farà capolino tra le nuvole, ma non mancheranno brevi rovesci soprattutto nelle zone interne e orientali. Dalla sera, una nuova perturbazione si avvicinerà da ovest, portando piogge e temporali sparsi che interesseranno anche la provincia di Trapani.

Domani, mercoledì 22 ottobre, il tempo peggiorerà ulteriormente: cielo coperto e piogge irregolari su buona parte dell’isola, mentre le temperature resteranno miti, con massime fino a 26 gradi.

Le previsioni per oggi in provincia di Trapani

A Trapani e nel territorio circostante sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con ampie schiarite nel pomeriggio e qualche pioggia isolata in serata.
Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24 gradi, con venti moderati da Sud e Sud-Ovest fino a 30 km/h. Mare mosso sul Canale di Sicilia.

Sulle isole Egadi e lungo il litorale marsalese si prevedono condizioni simili: tempo asciutto per gran parte della giornata, ma possibili rovesci serali.
 

 Mercoledì 22 ottobre: più nubi e qualche pioggia

Domani la pressione tenderà a diminuire, favorendo un cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte dell’isola. Le piogge saranno irregolari ma più diffuse, soprattutto sui rilievi e lungo la fascia tirrenica.
Le temperature resteranno stabili o in lieve aumento, con massime comprese tra 19 e 26 gradi. I venti, in rotazione da Sud-Ovest (Libeccio), potranno soffiare con raffiche moderate o tese.

In sintesi: l’autunno torna a farsi sentire, ma con un clima ancora mite e variabile, tra sole, nuvole e qualche pioggia di passaggio.









Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano