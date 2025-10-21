Meteo Sicilia: qualche nuvola oggi, piogge in arrivo da domani

21/10/2025 08:07:00

Giornata dal tempo variabile oggi, martedì 21 ottobre, in Sicilia: il sole farà capolino tra le nuvole, ma non mancheranno brevi rovesci soprattutto nelle zone interne e orientali. Dalla sera, una nuova perturbazione si avvicinerà da ovest, portando piogge e temporali sparsi che interesseranno anche la provincia di Trapani.

Domani, mercoledì 22 ottobre, il tempo peggiorerà ulteriormente: cielo coperto e piogge irregolari su buona parte dell’isola, mentre le temperature resteranno miti, con massime fino a 26 gradi.



Le previsioni per oggi in provincia di Trapani

A Trapani e nel territorio circostante sarà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con ampie schiarite nel pomeriggio e qualche pioggia isolata in serata.

Le temperature oscilleranno tra i 18 e i 24 gradi, con venti moderati da Sud e Sud-Ovest fino a 30 km/h. Mare mosso sul Canale di Sicilia.

Sulle isole Egadi e lungo il litorale marsalese si prevedono condizioni simili: tempo asciutto per gran parte della giornata, ma possibili rovesci serali.



Mercoledì 22 ottobre: più nubi e qualche pioggia

Domani la pressione tenderà a diminuire, favorendo un cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte dell’isola. Le piogge saranno irregolari ma più diffuse, soprattutto sui rilievi e lungo la fascia tirrenica.

Le temperature resteranno stabili o in lieve aumento, con massime comprese tra 19 e 26 gradi. I venti, in rotazione da Sud-Ovest (Libeccio), potranno soffiare con raffiche moderate o tese.

In sintesi: l’autunno torna a farsi sentire, ma con un clima ancora mite e variabile, tra sole, nuvole e qualche pioggia di passaggio.



