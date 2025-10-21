Sezioni
21/10/2025 14:00:00

ASACOM, Francesca Trapani (M5S): «Non può dipendere dai bilanci dei Comuni»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/asacom-francesca-trapani-m5s-non-puo-dipendere-dai-bilanci-dei-comuni-450.jpg

«La riduzione delle ore di assistenza alla comunicazione per i bambini con disabilità non può essere una scelta discrezionale legata ai bilanci comunali: è inaccettabile». Lo ha dichiarato Francesca Trapani, operatrice del comparto socio-sanitario e coordinatrice del Gruppo Territoriale del M5S Trapani-Paceco, intervenendo nel corso del Consiglio comunale straordinario di Trapani dedicato al caso ASACOM.

Trapani ha definito «gravissima» la decisione del Comune capofila del Distretto D50 di subordinare l’erogazione del servizio alla disponibilità finanziaria, evidenziando che ciò mette a rischio la continuità dell’assistenza e genera disparità tra studenti. «Le famiglie non possono vivere ogni anno nell’incertezza di sapere se e quante ore di supporto verranno garantite ai propri figli» – ha aggiunto – «decisioni prese in violazione delle norme, forse interpretate in modo restrittivo e senza neppure cercare quell’“accomodamento ragionevole” previsto dalla legge».

La coordinatrice del M5S ha poi ricordato le prime ordinanze del Tribunale di Trapani, che hanno accolto i ricorsi cautelari presentati da alcune famiglie contro la delibera dell’amministrazione Tranchida: «È un segnale chiaro: occorre un passo indietro dei Comuni, a partire da Trapani. Non possiamo attendere ulteriori interventi nazionali o regionali sulla figura degli Asacom. Oggi la responsabilità è dei Comuni, e questi devono agire subito».

«Garantire il servizio – ha concluso Trapani – deve essere una scelta politica consapevole, di sensibilità e di civiltà, in favore dei bisogni speciali dei nostri bambini».









