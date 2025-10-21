Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
21/10/2025 06:00:00

Il voto segreto spacca la maggioranza. Musumeci: "E' la vergogna dell'Ars"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/il-voto-segreto-spacca-la-maggioranza-musumeci-e-la-vergogna-dell-ars-450.jpg

La kermesse di Fratelli d’Italia “Patrioti in Comune”, tenutasi questo fine settimana a Catania, ha visto il Ministro Nello Musumeci fare delle affermazioni sul voto segreto, di cui adesso anche il governo di Renato Schifani ne chiede l’abolizione. Di diverso avviso le opposizioni.


Per Musumeci “Il voto segreto è la vergogna del primo Parlamento d’Europa”. L’ex presidente di Regione ha dovuto affrontare diverse difficoltà proprio in un’Aula che aveva fatto del voto segreto uno strumento di vendetta o ostruzionismo politico portato avanti anche da una parte della maggioranza, chiamati franchi tiratori.
Musumeci tira dritto: “In una regione con un alto tasso di mafiosità dove il confine tra politica e malaffare non è mai stato nitido e definito, consentire al parlamento di votare in maniera segreta significa piegare alla volontà di soggetti esterni la volontà del parlamento. È la cosa più indecorosa che si possa fare”. Aggiunge poi “Noi non siamo contro il voto segreto, ma ci sia solo per alcuni casi specifici e non per ogni atto da votare. Un parlamento degno di questo nome non può che modificare il regolamento. Ma sapete perché non passa la modifica – conclude Musumeci? Perché per votarla chiedono il voto segreto. Siamo davvero al paradosso”.

 

Pace(DC):via il voto segreto, poi legge di Bilancio
Carmelo Pace, capogruppo all’ARS per la Dc, lancia un appello a tutta la coalizione di centrodestra: “Le decisioni concordate e sottoscritte nei vertici di maggioranza dovrebbero trovare applicazione e riscontro in Aula, dove i partiti e i parlamentari sono chiamati a esprimere, con il voto, la stessa posizione assunta proprio nel vertice di qualche giorno prima. Il comportamento in Aula, invece, lo dicono i fatti, non ha rispettato, troppo spesso, le decisioni assunte nel vertice. Non vorrei, invece, che si desse l’impressione che l’unità della coalizione, quella che si esprime realmente con il voto in Aula, dipendesse dallo spostamento o dalla promozione di questo o quel dirigente. Non mi sembra questa la via maestra”. Adesso la maggioranza è chiamata alla prova del voto segreto: “ Un campo di prova importante, non solo per l’unità ma per la credibilità di questa classe dirigente, sarà rappresentato dall’abolizione del voto segreto. A causa del quale, è doveroso ricordarlo, è stata cassata la riforma delle province, la riforma dei Consorzi e alcune importanti norme come quella sull’editoria o il finanziamento del progetto cinematografico su Biagio Conte. Si tratta di norme sottoscritte dai partiti, parte integrante del programma di governo del Presidente Schifani. Il voto segreto, è vero, viene sistematicamente chiesto dall’opposizione, i cui rappresentanti, alcuni di loro esperti nell’arte dell’inciucio, hanno un nome e un cognome. Ma questo processo, assai vicino al “tafazzismo”, viene portato a termine con la complicità di alcuni esponenti della maggioranza”.


A queste condizioni per Pace non ha senso andare avanti con la legislatura: “C’è da chiedersi, con queste premesse e in queste condizioni, se abbia ancora senso proseguire, come se nulla fosse, la legislatura. L’esito sull’abolizione del voto segreto ci dirà se quelli sull’unità della coalizione sono solo proclami oppure, come è auspicabile attendersi, si tratta di uno stato di fatto che trova riscontro in Parlamento e, di conseguenza, nella realtà”.
 









Native | 20/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760945866-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2024.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024

Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano