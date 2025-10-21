Maggioranza diserta il consiglio comunale: chiesto rinvio sul caso PalaShark

21/10/2025 21:33:00

I gruppi di maggioranza del Consiglio comunale di Trapani non parteciperanno alla seduta convocata per domani, 22 ottobre, chiedendone il rinvio di almeno una settimana. La decisione, comunicata con una nota congiunta firmata dai capigruppo Giovanni Peralta, Giuseppe Carpinteri, Valentina Gualana e Giacomo Parisi, oltre che dai consiglieri del gruppo Aliberto, Patti e Aoma, riguarda la discussione sulla convenzione relativa alla gestione del PalaShark (ex PalaDaidone).

Secondo la maggioranza, si tratta di un tema “di vitale importanza per la città e per lo sport trapanese”, ma il confronto in aula “non può avvenire senza la presenza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, del Segretario comunale e del Sindaco”, figure ritenute necessarie per garantire la completezza delle informazioni e un dibattito trasparente.

Nel comunicato si legge che l’amministrazione comunale ha già richiesto un parere legale sulla vicenda, tuttora in fase di rilascio, e che la discussione sarebbe prematura in assenza di tale documento e di determinazioni ufficiali sugli atti di gestione “ancora in corso di definizione”. “Rinviare di pochi giorni – scrivono i capigruppo – non è un rifiuto del dialogo, ma un segno di responsabilità politica”.

La maggioranza ribadisce inoltre la volontà dell’amministrazione di “mantenere i colori granata a Trapani e disputare le partite al PalaShark”, sottolineando che la discussione sulla convenzione non deve trasformarsi in un “dibattito strumentale o ostruzionistico”.

La richiesta di rinvio arriva dopo settimane di tensioni e polemiche sul futuro dell’impianto, oggetto di modifiche alla convenzione e di contrasti anche a livello extragiudiziale. “È necessario – concludono i consiglieri di maggioranza – celebrare una seduta nel pieno possesso di dati certi, nel rispetto delle competenze e nell’interesse della città”.



