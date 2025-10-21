Parchi regionali, via libera dell’Ars alle nomine dei presidenti. Scoppia la polemica

21/10/2025 15:02:00

Via libera alle nuove nomine alla guida dei quattro Parchi regionali siciliani. La Commissione Affari istituzionali dell’Ars ha espresso parere favorevole alle designazioni proposte dal governo Schifani su iniziativa dell’assessora al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino.

«Con questo passaggio – ha dichiarato Savarino – diamo ai Parchi una governance autorevole, stabile e competente. Nei Consigli di ciascuno di essi abbiamo rimesso, a titolo gratuito, i sindaci dei Comuni ricadenti nei rispettivi comprensori, rendendo questi enti davvero rappresentativi. Grazie a questo nuovo assetto e all’aumento di risorse in bilancio, mi auguro che i Parchi riescano a programmare il futuro e dare una prospettiva di sviluppo sostenibile ai territori».

I nuovi presidenti sono:

Massimiliano Giammusso al Parco dell’Etna ,

al , Giuseppe Ferrarello al Parco delle Madonie ,

al , Carmelo Calabrò al Parco fluviale dell’Alcantara ,

al , Domenico Barbuzza al Parco dei Nebrodi.

Le critiche del Movimento 5 Stelle

Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle, che parla di “un’altra imbarcata di nomine discutibili”.

I deputati regionali Angelo Cambiano e Lidia Adorno, componenti della stessa commissione, hanno espresso parere contrario alle designazioni, puntando il dito contro i criteri adottati dal governo.

«Si tratta di nomine che vedono personaggi con un passato politico alle spalle e alcuni con un curriculum inadeguato – affermano i due parlamentari –. Basti pensare che agli Iacp di Caltanissetta e Messina sono finiti due medici, Calogero Valenza e Giuseppe Picciolo, mentre un diplomato in ragioneria, Giuseppe Ferrarello, è stato nominato all’Ente Parco delle Madonie».

Secondo il M5S, la legge regionale 19 del 1997, che integra la legge 35 del 1976, prevede per le nomine un titolo di studio adeguato alle funzioni dell’organismo interessato.

«Ci chiediamo – aggiungono – quanto possa avere a che fare una laurea in medicina con un Istituto Autonomo Case Popolari».

Le nomine, che riguardano anche gli Iacp e i Consorzi universitari, rappresentano l’ultimo tassello di una tornata di designazioni che ha già sollevato tensioni politiche a Palazzo dei Normanni.



