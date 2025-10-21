San Vito Lo Capo in lutto per la morte di Andrea Spada. Il cordoglio del sindaco

21/10/2025 08:55:00

San Vito Lo Capo è sotto shock per la morte di Andrea Spada, giovane concittadino molto conosciuto e stimato, scomparso prematuramente.

L’amministrazione comunale, le associazioni culturali e musicali, e l’intera comunità si sono strette attorno alla famiglia in queste ore di grande dolore.

Il sindaco Francesco La Sala ha voluto esprimere un pensiero commosso:

“A nome mio e dell’Amministrazione Comunale esprimo cordoglio per la prematura scomparsa del nostro concittadino Andrea Spada. Esistono ferite invisibili che non si mostrano agli occhi, ma che possono diventare pesantissime da portare.

A volte il dolore più grande non fa rumore, ma segna profondamente chi lo porta dentro di sé.

Oggi non restano le domande, ma il bisogno di stringerci attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a chi lo ha amato davvero.

Ad Andrea, figlio della nostra città, va il nostro saluto.”

Anche Giacomo Pilati, giornalista e scrittore, lo ha ricordato con parole affettuose:

“Ho apprezzato la sua profonda sensibilità e cultura, amava i libri e la rassegna Libri, autori e bouganville. Era un’anima speciale e sensibile.”

Tra i primi messaggi di cordoglio, anche quello della Banda “Città di San Vito Lo Capo”, di cui Andrea faceva parte e con cui ha condiviso anni di passione e amicizia:

“La nostra Associazione si unisce al profondo dolore per la perdita del nostro caro amico Andrea. Ricordiamo in modo particolare la gioia e la passione che sapeva trasmettere attraverso la sua dedizione alla musica e alla Banda Città di San Vito Lo Capo, dove è stato collaboratore attivo e membro del direttivo. Con il cuore infranto siamo vicini alla famiglia. Che la terra ti sia lieve, Andrea.”

Una comunità intera oggi piange un ragazzo che ha saputo donare umanità, entusiasmo e cultura, lasciando un segno profondo in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.