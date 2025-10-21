Vela: successo della Canottieri Marsala alla prima regata Zonale ILCA a Donnalucata

21/10/2025 20:29:00

La prima Regata Zonale Ilca della stagione 2026 si è conclusa con un grande successo per la società Canottieri Marsala. Nelle acque di Donnalucata, ieri, si sono sfidati numerosi atleti provenienti da tutta la Sicilia, impegnati nel corso del weekend in sei prove molto impegnative che hanno messo alla prova resistenza, tecnica e strategia.

Il campo di regata, caratterizzato da condizioni tecniche e imprevedibili, ha richiesto grande concentrazione e capacità tattica da parte dei partecipanti.

Tra gli atleti marsalesi, spicca la straordinaria vittoria di Giulio Genna, che ha conquistato il primo posto nella categoria Ilca 6, imponendosi con determinazione e continuità di risultati.

Ottimo anche il risultato di Giorgia Tumbarello, che ha ottenuto un secondo posto nella categoria Ilca 4, confermando l’ottimo lavoro svolto in preparazione alle regate. Buone le prestazioni di Barbara Rizzo e Marcella Frazzitta, protagoniste di prove solide e in costante crescita.

Grande la soddisfazione e l’orgoglio per gli allenatori Mario Noto e Claudio Spanò, che seguono da vicino il percorso sportivo dei giovani velisti marsalesi e già guardano alle prossime sfide con entusiasmo e fiducia.



