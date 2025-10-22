Salemi: Renato Adamo nuovo campione italiano alla "Palermo International Half Marathon"

22/10/2025 09:24:00

Un’altra smagliante vittoria si e’ aggiunta al gia’ ricco palmares ( 15 titoli nazionali e ben 37 medaglie d’oro ) dell’atleta paraolimpico salemitano Renato Adamo, che corre per la Parco Sport di Altofonte.

Teatro di questa ultima impresa agonistica la “XII Palermo International Half Marathon – Trofeo Packitalia” svoltasi domenica scorsa a Mondello, invasa da migliaia di atleti.

Con il lungomare di Valdesi trasformato in un colorato palcoscenico di sport, passione e inclusione, in una Palermo una volta di più crocevia di culture diverse ma unite dalla corsa e dallo spirito sportivo.

Un appuntamento di grande valore sportivo e sociale, capace di coniugare agonismo, inclusione e partecipazione. Una festa di sport che ha unito atleti professionisti, amatori e runner paralimpici in un’unica, entusiasmante giornata di sport e amicizia.

In questo contesto quella di Renato Adamo e’ stata una vittoria strepitosa che, ancora una volta, si e’ concretizzata, non in una gara paesana (con tutto il rispetto per le piccole competizioni), ma in una competizione dalle dimensioni internazionali, che ha registrato la partecipazione di ben 1.650 atleti provenienti da 45 nazioni.

Tra i protagonisti di questa edizione, Renato Adamo ha dimostrato in pista le sue grandi capacità, di possedere una marcia in piu’, regalando al pubblico palermitano, ai suoi concittadini e alla sua consorte Santina Abate, anche lei atleta che ha corso nella 10 Km., insieme ai tre corridori Francesco Blanda, Antonino Gandolfo e Luca Lombardo della Podistica Salemitana.

L’atleta salemitano si è infatti laureato campione italiano assoluto FISPES di mezza maratona, conquistando anche il nuovo primato nazionale nella categoria T45 con il tempo di 1h36'23".

Un doppio traguardo che conferma Adamo come uno dei punti di riferimento dell’atletica paralimpica italiana. Questa sua ultima prestazione ha assunto un valore ancora più speciale perché arrivata in Sicilia, tra mura amiche, coronata dalla presenza di un mito dello sport siciliano come Totò Antibo, che personalmente lo ha premiato al termine della gara, assieme ai politici di turno.

“Ogni volta che corro in Sicilia sento un’emozione unica – ha raccontato Adamo –. Vincere a Palermo, in Sicilia, davanti alla mia gente, e stabilire anche il nuovo record nazionale è qualcosa che porterò sempre con me. Ringrazio sempre Il tecnico Luigi Bentivegna e il dottore Diego Genua, direttore del centro di medicina fisica e riabilitativa, VitaLity, per il periodico sostegno psico-fisico ricevuto.”

Nella antica Sicilia ellenica, sulle orme della madre patria greca, gli atleti olimpici, al loro ritorno in patria, venivano onorati con una corona d'ulivo selvatico. Ma anche con premi materiali. Le loro imprese venivano celebrate e cantate da grandi poeti come Pindaro. Vincere in queste competizioni dava fama e onori più che in qualunque altro campo. Altri tempi, direte. E’ vero altri tempi, ma non per tutti.

Franco Ciro Lo Re



