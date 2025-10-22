Basket: Alberto Ditta confermato delegato FIP per la provincia di Trapani

22/10/2025 19:34:00

Alberto Ditta è stato riconfermato Delegato provinciale della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per Trapani per il quadriennio olimpico 2025-2028. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Federale della FIP, che ha approvato gli otto nominativi proposti dal Consiglio Direttivo Regionale.

Nei prossimi giorni sarà completata la nuova struttura organizzativa federale provinciale, che continuerà a operare in piena sintonia con la presidente regionale Maria Cristina Correnti, il consigliere federale Fausto Chirizzi e il consigliere regionale Peppe Grillo.

L’obiettivo del gruppo sarà quello di promuovere e coordinare le attività federali sul territorio, consolidando e sviluppando ulteriormente la cultura della pallacanestro nella provincia di Trapani.



