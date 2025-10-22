Sezioni
Cittadinanza
22/10/2025 12:44:00

Marsala: fognature scoppiate a Sappusi, disagi per i residenti 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761129883-0-marsala-fognature-scoppiate-a-sappusi-disagi-per-i-residenti.png

Da due giorni i residenti del villaggio Sappusi, a Marsala, vivono una situazione di forte disagio a causa delle fognature scoppiate lungo il lungomare Salinella. Le strade sono invase dai liquami e, nonostante le segnalazioni, finora non sono stati presi provvedimenti concreti.

 

“Buongiorno, ci troviamo a Sappusi, e da un paio di giorni le fognature sono scoppiate - scrive Nicolò  su facebook -. Nessuno è ancora intervenuto. I bambini non vanno a scuola perché non possono neanche uscire di casa”.

 

Le piogge dei giorni scorsi hanno aggravato la situazione, già precaria, rendendo impossibile la circolazione pedonale e creando problemi igienico-sanitari.
Molti residenti lamentano l’assenza di interventi immediati e chiedono al Comune di Marsala di intervenire con urgenza per risolvere il guasto e bonificare l’area.

 

“Speriamo che questi bambini possano vedere qualcosa di bello per il futuro”, conclude amaramente Nicolò.

 

La zona di Sappusi al lungomare Salinella, spesso colpita da allagamenti e guasti alla rete fognaria, torna così al centro delle polemiche per la mancanza di manutenzione ordinaria e tempestività negli interventi.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it. 

 









