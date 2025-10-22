22 Ottobre: salta summit Trump - Putin, Sarkozy in prigione, OpenAi sfida Google

22/10/2025 07:04:00

E' il 22 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• L’incontro a Budapest Trump-Putin per ora non si farà. Trump non vuole concedere a Putin un’altra passerella come fece in Alaska

• Un video girato a Pokrovsk, nel Donetsk, mostra cadaveri di civili disseminati lungo le strade della città

• Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali su di lui (nel frattempo, sono iniziati i lavori per la nuova sala da ballo della Casa Bianca)

• Il Parlamento europeo ha deciso che si potrà conseguire la patente B già a 17 anni (ma fino ai 18 si dovrà guidare accompagnati)

• Sarkozy è entrato nella prigione della Santé di Montparnasse portandosi Il conte di Montecristo e una biografia di Gesù



• I gioielli rubati al Louvre non erano assicurati. Si stima che il danno finanziario causato dal furto sia di 88 milioni di euro

• OpenAi lancia la sfida totale a Google lanciando Atlas, il suo nuovo motore di ricerca

• A Manhattan il grattacielo 432 Park, altissimo e sottilissimo, rischia di sgretolarsi

• Uno dei tre ultrà colpevoli dell’omicidio dell’autista «piange, vorrebbe chiedere scusa», ha riferito il suo avvocato

• Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sarebbero già lasciati

• Sanae Takaichi, 64 anni, pupilla del defunto Shinzo Abe, è stata eletta premier del Giappone, prima donna a ricoprire l’incarico

• Il primo ministro spagnolo Sánchez ha pubblicato su X un breve video in cui ha criticato di nuovo dell’ora legale

• Meloni ha telefonato a Sigfrido Ranucci per esprimergli la sua solidarietà

• Al Consiglio federale della Lega i dirigenti hanno preso le distanze dalla linea Jannacci

• Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia saranno entrambi candidati in Campania

• After the Hunt di Luca Guadagnino ha spodestato Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson e ora è il film più visto in Italia

• A Bruxelles l’Inter ha travolto l’Union Saint Gilloise segnando quattro gol, in Olanda il Psv Eindhoven ha battuto il Napoli con un umiliante 6 a 2.

• Il Mjällby conquista lo scudetto nel campionato svedese con tre giornate di anticipo: è il club di un paese di pescatori di circa 1400 abitanti e con un un budget ridotto, circa otto volte meno di quello del Malmö

• Sono morti il musicologo Francesco Bussi (99), il detenuto troppo grasso per trovare un carcere disposto ad accoglierlo Francesco De Leo (51), il gallerista Frediano Farsetti (91), il vicedirettore vicario del Tg5 Claudio Fico (67), il progettista tedesco Rudolf Horn (96), il giornalista irlandese Ed Moloney (77)



Titoli

Corriere della Sera: Gli Usa: pace più lontana / Salta il vertice con Putin

la Repubblica: Banche, intesa più vicina / dietrofront su affitti brevi

La Stampa: Pace, il piano Europa-Zelensky

Il Sole 24 Ore: Allarme distretti, export in frenata

Avvenire: Nati nel precipizio

Il Messaggero: Natalità, mai così in basso

Il Giornale: Fine di tutte le bugie / su Berlusconi mafioso

Qn: Ucraina, gelo Trump-Putin / E la Ue ha un piano di pace

Il Fatto: Per perquisire l’indagato / si dovrà prima avvertirlo

Leggo: Azzardo e psicofarmaci, Sos giovani

Libero: Compagni che imbavagliano

La Verità: Macron e Sánchez danno / il colpo di grazia all’auto

Il Mattino: Disfatta Napoli

il Quotidiano del Sud: Trump-Putin, stop al vertice

il manifesto: Attaccati al Trump

Domani: Trump-Putin, summit a rischio / L’Europa compatta con Zelensky



