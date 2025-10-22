Sezioni
Cronaca
22/10/2025 07:30:00

Il 26 ottobre, la pedalata in ricordo di Vincenzo Pantaleo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/il-26-ottobre-la-pedalata-in-ricordo-di-vincenzo-pantaleo-450.jpg

 Si terrà domenica 26 ottobre a Campobello di Mazara la quinta edizione de “Una Pedalata per non dimenticare”, in ricordo di Vincenzo Pantaleo, ciclista investito da un’auto nel novembre del 2019 e morto dopo quasi un anno di coma. L’automobilista è stato poi condannato a 11 mesi di reclusione con la condizionale.

 

“Il dolore e la rabbia per la sua perdita non diminuiscono” ha affermato il fratello Simone che,  con i suoi familiari, anche quest’anno ha organizzato l’evento.

L’appuntamento è fissato dunque per domenica mattina alle 9, in via Selinunte a Campobello di Mazara, da dove i cicloamatori partiranno per una pedalata di 50 chilometri che passerà dal luogo in cui si verificò il tragico incidente, per poi fare ritorno al punto di partenza.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la squadra dilettantistica Finestrelle Bikers e sostiene la campagna per inserire nel codice della strada l’obbligo per gli automobilisti di mantenere la distanza di 1 metro e mezzo mentre si sta sorpassando un mezzo a pedali.









