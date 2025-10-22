Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/10/2025 10:35:00

Maxi operazione allo Zen: 200 agenti ed elicotteri in azione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761122327-0-maxi-operazione-allo-zen-200-agenti-ed-elicotteri-in-azione.jpg

All’alba di oggi Palermo si è svegliata con un nuovo maxi blitz nel quartiere ZEN, uno dei più delicati e sorvegliati della città. Circa 200 agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno passato al setaccio le strade e i cortili di Zen 1 e Zen 2, in una vasta operazione di sicurezza che rappresenta la seconda del genere nel giro di pochi giorni.

 

Il contesto: dopo l'omicidio di Paolo Taormina

Il massiccio dispiegamento di forze si inserisce nella strategia investigativa legata all’uccisione di Paolo Taormina, avvenuta dieci giorni fa nel cuore del centro storico, in via Spinuzza, nel quartiere dell’Olivella.
Un delitto che ha scosso Palermo e che ha riacceso i riflettori sui rapporti e le dinamiche criminali nei quartieri popolari della città. Il blitz allo Zen – spiegano fonti investigative – è anche un segnale di presenza e controllo dello Stato in un’area dove spesso la percezione di legalità è fragile.

 

Forze sopeciali e tecnologia in campo

Sul campo sono stati impiegati agenti dei reparti territoriali, affiancati da unità cinofile specializzate nella ricerca di droga ed esplosivi, e da personale del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale”.
L’intervento è stato coordinato dalla Questura di Palermo, con il supporto delle sale operative mobili e dei nuclei aerei.
Fin dalle prime ore del mattino, elicotteri delle forze dell’ordine hanno sorvolato costantemente l’area, trasmettendo immagini in tempo reale per facilitare le operazioni via terra.

 

Gli obiettivi

Il piano d’azione mira a un controllo capillare del territorio, con obiettivi precisi: scovare armi e sostanze stupefacenti nascoste nelle abitazioni o nei garage,

  • monitorare persone e veicoli sospetti, verificare il rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza,
  • accertare irregolarità amministrative e la regolarità di licenze e attività commerciali.

Le forze dell’ordine parlano di una “presenza costante e visibile” per contrastare le sacche di illegalità e restituire sicurezza ai cittadini.

 

Negli ultimi mesi, lo Zen è stato al centro di diversi interventi straordinari. Solo la scorsa settimana un’operazione analoga aveva portato a perquisizioni e sequestri in diverse abitazioni. L’obiettivo, dicono fonti della Polizia, è “rompere la rete di omertà e riaffermare la legalità anche nei quartieri più difficili”.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761041918-0-trapani-un-ultimo-saluto-con-amore-sempre-piu-famiglie-scelgono-funerali-per-gli-animali.jpg

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...