Maxi operazione allo Zen: 200 agenti ed elicotteri in azione

22/10/2025 10:35:00

All’alba di oggi Palermo si è svegliata con un nuovo maxi blitz nel quartiere ZEN, uno dei più delicati e sorvegliati della città. Circa 200 agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno passato al setaccio le strade e i cortili di Zen 1 e Zen 2, in una vasta operazione di sicurezza che rappresenta la seconda del genere nel giro di pochi giorni.

Il contesto: dopo l'omicidio di Paolo Taormina

Il massiccio dispiegamento di forze si inserisce nella strategia investigativa legata all’uccisione di Paolo Taormina, avvenuta dieci giorni fa nel cuore del centro storico, in via Spinuzza, nel quartiere dell’Olivella.

Un delitto che ha scosso Palermo e che ha riacceso i riflettori sui rapporti e le dinamiche criminali nei quartieri popolari della città. Il blitz allo Zen – spiegano fonti investigative – è anche un segnale di presenza e controllo dello Stato in un’area dove spesso la percezione di legalità è fragile.

Forze sopeciali e tecnologia in campo

Sul campo sono stati impiegati agenti dei reparti territoriali, affiancati da unità cinofile specializzate nella ricerca di droga ed esplosivi, e da personale del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale”.

L’intervento è stato coordinato dalla Questura di Palermo, con il supporto delle sale operative mobili e dei nuclei aerei.

Fin dalle prime ore del mattino, elicotteri delle forze dell’ordine hanno sorvolato costantemente l’area, trasmettendo immagini in tempo reale per facilitare le operazioni via terra.

Gli obiettivi

Il piano d’azione mira a un controllo capillare del territorio, con obiettivi precisi: scovare armi e sostanze stupefacenti nascoste nelle abitazioni o nei garage,

monitorare persone e veicoli sospetti, verificare il rispetto delle misure di prevenzione e di sicurezza,

Le forze dell’ordine parlano di una “presenza costante e visibile” per contrastare le sacche di illegalità e restituire sicurezza ai cittadini.

Negli ultimi mesi, lo Zen è stato al centro di diversi interventi straordinari. Solo la scorsa settimana un’operazione analoga aveva portato a perquisizioni e sequestri in diverse abitazioni. L’obiettivo, dicono fonti della Polizia, è “rompere la rete di omertà e riaffermare la legalità anche nei quartieri più difficili”.



