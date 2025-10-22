Trapani, trovati quattro cellulari durante una perquisizione nel carcere

22/10/2025 22:55:00

Quattro telefoni cellulari sono stati trovati nella Casa circondariale di Trapani durante una perquisizione straordinaria eseguita dalla Polizia penitenziaria nei reparti Ionio e Mediterraneo.

I dispositivi erano in possesso di altrettanti detenuti. Sono in corso accertamenti e indagini interne per capire come i telefonini siano riusciti a entrare all’interno dell’istituto di pena, nonostante i rigidi controlli.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme sulla sicurezza nelle carceri siciliane, dove il traffico di cellulari, droga e altri oggetti vietati continua a rappresentare un problema costante per la Polizia penitenziaria.



