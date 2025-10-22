Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/10/2025 22:55:00

Trapani, trovati quattro cellulari durante una perquisizione nel carcere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/trapani-trovati-quattro-cellulari-durante-una-perquisizione-nel-carcere-450.jpg

Quattro telefoni cellulari sono stati trovati nella Casa circondariale di Trapani durante una perquisizione straordinaria eseguita dalla Polizia penitenziaria nei reparti Ionio e Mediterraneo.

I dispositivi erano in possesso di altrettanti detenuti. Sono in corso accertamenti e indagini interne per capire come i telefonini siano riusciti a entrare all’interno dell’istituto di pena, nonostante i rigidi controlli.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente allarme sulla sicurezza nelle carceri siciliane, dove il traffico di cellulari, droga e altri oggetti vietati continua a rappresentare un problema costante per la Polizia penitenziaria.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...