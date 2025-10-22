Apre a Sciacca il Museo del Corallo Nocito, omaggio ai 150 anni della scoperta

22/10/2025 13:06:00

Sabato 25 ottobre alle 19 apre a Sciacca il Museo del Corallo Nocito, nuovo spazio dedicato alla storia e alla tradizione artigiana legata al celebre corallo rosso.

Il progetto, sostenuto da Agrigento Capitale Italiana della Cultura, nasce per celebrare i 150 anni dalla scoperta del banco di corallo di Sciacca, avvenuta nel 1875 grazie al pescatore Alberto Maniscalco.

Nelle sale di via Venezia 8, mappe, strumenti di navigazione, reperti marini e gioielli raccontano la memoria di quattro generazioni della famiglia Nocito-Di Giovanna, orafi e artisti del corallo fin dal primo Novecento. La collezione sarà visitabile fino al 23 novembre e, fino al 20 novembre, ospiterà anche la mostra “Eclore” dell’artista Lise Chevalier. Dal 25 al 30 novembre alcuni pezzi storici della collezione saranno esposti al Museo Pietro Griffo di Agrigento, insieme a laboratori aperti al pubblico per conoscere da vicino le tecniche e le storie che hanno reso il corallo di Sciacca un tesoro del Mediterraneo.



