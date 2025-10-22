Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
22/10/2025 22:21:00

Kiwanis Club Elimo Paceco: Rosaria Bernardi è la nuova presidente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/kiwanis-club-elimo-paceco-rosaria-bernardi-e-la-nuova-presidente-450.jpg

Si è svolto il 10 ottobre a Villa Favorita di Marsala il tradizionale Passaggio di Campana del Kiwanis Club Elimo Paceco, che ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Salvatore Culcasi e la nuova presidente Rosaria Bernardi.

 

Alla cerimonia hanno preso parte soci, autorità civili e rappresentanti del mondo kiwaniano. Nel suo intervento, Bernardi ha ribadito l’impegno del Club a sostegno dei bambini e dei ragazzi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola, servizi sociali e associazioni del territorio.

 

“Il Kiwanis deve essere presenza concreta, ascolto e punto di riferimento”, ha detto la nuova presidente, che ha voluto ringraziare Culcasi per la guida attenta e propositiva dell’ultimo anno sociale.

Il nuovo direttivo 2025/2026 sarà guidato dal motto del Governatore Basilio Valente, “Accogliamoli nel cuore”, come invito a un anno di condivisione e impegno autentico.

 

Direttivo Kiwanis Club Elimo Paceco – A.S. 2025/2026

Presidente: Rosaria Bernardi

Presidente Eletto: Giuseppe Pantaleo

Past Presidente: Salvatore Culcasi

Vice Presidente: Battistina Mandarà

Segretario: Salvatore Culcasi

Tesoriere: Anna Biondo

Consiglieri: Giuseppe Licari, Francesco Sciacca, Angelo Giordano, Maurizio Terzo, Giacomo Sugamiele, Gaspare Salerno, Francesco La Commare, Filena Giambanco, Antonella Greco.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...