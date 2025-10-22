Kiwanis Club Elimo Paceco: Rosaria Bernardi è la nuova presidente

Si è svolto il 10 ottobre a Villa Favorita di Marsala il tradizionale Passaggio di Campana del Kiwanis Club Elimo Paceco, che ha sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Salvatore Culcasi e la nuova presidente Rosaria Bernardi.
Alla cerimonia hanno preso parte soci, autorità civili e rappresentanti del mondo kiwaniano. Nel suo intervento, Bernardi ha ribadito l’impegno del Club a sostegno dei bambini e dei ragazzi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola, servizi sociali e associazioni del territorio.
“Il Kiwanis deve essere presenza concreta, ascolto e punto di riferimento”, ha detto la nuova presidente, che ha voluto ringraziare Culcasi per la guida attenta e propositiva dell’ultimo anno sociale.
Il nuovo direttivo 2025/2026 sarà guidato dal motto del Governatore Basilio Valente, “Accogliamoli nel cuore”, come invito a un anno di condivisione e impegno autentico.
Direttivo Kiwanis Club Elimo Paceco – A.S. 2025/2026
Presidente: Rosaria Bernardi
Presidente Eletto: Giuseppe Pantaleo
Past Presidente: Salvatore Culcasi
Vice Presidente: Battistina Mandarà
Segretario: Salvatore Culcasi
Tesoriere: Anna Biondo
Consiglieri: Giuseppe Licari, Francesco Sciacca, Angelo Giordano, Maurizio Terzo, Giacomo Sugamiele, Gaspare Salerno, Francesco La Commare, Filena Giambanco, Antonella Greco.