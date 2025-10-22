Marsala, nessuno vuole i box di via degli Atleti

22/10/2025 11:30:00

Nemmeno un’offerta. Si è chiusa con un nulla di fatto la procedura indetta dal Comune di Marsala per l’affidamento dei quattro box coperti di via degli Atleti, destinati alla vendita di frutta e verdura. Nei giorni scorsi si è svolta l’apertura delle buste, ma nessuno ha partecipato al bando.

I box, costruiti diversi anni fa e mai davvero utilizzati, versano oggi in condizioni di degrado: vetri rotti, muri danneggiati, impianti fuori uso e perfino un locale incendiato da mesi e mai ripristinato. Un quadro che spiega bene perché l’iniziativa, pensata per rilanciare una piccola area commerciale di quartiere, non abbia attirato alcun interesse.

Il bando comunale, pubblicato a inizio estate, prevedeva la locazione degli spazi per la vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Un progetto che sulla carta voleva unire riqualificazione urbana e sostegno alle microattività, ma che nella realtà si è scontrato con l’abbandono e la mancanza di manutenzione.

Ora gli uffici dovranno decidere se riproporre la gara o valutare un diverso utilizzo degli immobili, che nel frattempo continuano a deteriorarsi, simbolo di una riqualificazione mai compiuta.



