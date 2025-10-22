Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
22/10/2025 11:30:00

Marsala, nessuno vuole i box di via degli Atleti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/marsala-nessuno-vuole-i-box-di-via-degli-atleti-450.jpg

Nemmeno un’offerta. Si è chiusa con un nulla di fatto la procedura indetta dal Comune di Marsala per l’affidamento dei quattro box coperti di via degli Atleti, destinati alla vendita di frutta e verdura. Nei giorni scorsi si è svolta l’apertura delle buste, ma nessuno ha partecipato al bando.

 

I box, costruiti diversi anni fa e mai davvero utilizzati, versano oggi in condizioni di degrado: vetri rotti, muri danneggiati, impianti fuori uso e perfino un locale incendiato da mesi e mai ripristinato. Un quadro che spiega bene perché l’iniziativa, pensata per rilanciare una piccola area commerciale di quartiere, non abbia attirato alcun interesse.

Il bando comunale, pubblicato a inizio estate, prevedeva la locazione degli spazi per la vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Un progetto che sulla carta voleva unire riqualificazione urbana e sostegno alle microattività, ma che nella realtà si è scontrato con l’abbandono e la mancanza di manutenzione.

Ora gli uffici dovranno decidere se riproporre la gara o valutare un diverso utilizzo degli immobili, che nel frattempo continuano a deteriorarsi, simbolo di una riqualificazione mai compiuta.



Dai Comuni | 2025-10-22 00:00:00
Alcamo, riapre l'oratorio del Sacro Cuore

Dopo i lavori di manutenzione e ammodernamento, ha riaperto l'oratorio della parrocchia del Sacro Cuore di Alcamo. Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte anche il vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli, insieme al parroco...







Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...

Trapani, sempre più famiglie scelgono servizi funebri e cremazioni...