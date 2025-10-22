Sezioni
Economia
22/10/2025 16:25:00

Trapani, la Giunta approva il progetto per l’efficientamento energetico del Pala Daidone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/trapani-la-giunta-approva-il-progetto-per-l-efficientamento-energetico-del-pala-daidone-450.jpg

La Giunta comunale di Trapani, guidata dal sindaco Giacomo Tranchida, ha approvato il progetto di eco-efficientamento e riduzione dei consumi energetici del Pala Daidone e della Piscina Olimpionica, con l’obiettivo di rendere i due impianti sportivi più sostenibili, moderni e competitivi. Il piano, dal valore complessivo di 3 milioni e 450 mila euro, sarà candidato ai fondi FSC 2021/2027 della Regione Siciliana. L’intervento prevede isolamento termico, sostituzione degli infissi, installazione di pompe di calore ad alta efficienza, un nuovo sistema di ventilazione con raffrescamento passivo e un impianto fotovoltaico da 161,28 kWp, pari a una potenza di picco di oltre 160 chilowatt.

Il progetto mira a portare l’intero complesso sportivo dalla classe energetica D alla classe A2, con un sensibile abbattimento delle emissioni di CO₂ e una forte riduzione dei consumi di energia primaria.

«Trapani in cammino continua nel suo impegno quotidiano per la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi – ha dichiarato Tranchida – Ringrazio l’architetto Mauro e l’ufficio dell’ingegnere Amenta per il lavoro svolto. Abbiamo un programma di governo da rispettare e lo portiamo avanti, noncuranti delle polemiche, al servizio della comunità cittadina e sportiva».

Se finanziato, il progetto permetterà al Pala Daidone di compiere un vero salto di qualità, migliorando il comfort degli utenti e riducendo drasticamente i costi di gestione grazie a tecnologie di ultima generazione e a un approccio pienamente orientato alla sostenibilità ambientale.

 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

