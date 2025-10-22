Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia in visita alla Compagnia di Mazara

22/10/2025 17:20:00

Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo.

Accompagnato dal Comandante Provinciale e dal Comandante della Compagnia, il Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni e della Centrale Operativa.

Nel corso dell’incontro, il Generale Del Monaco ha voluto ringraziare i Carabinieri per il costante impegno profuso nel contrasto sia alla criminalità organizzata sia a quella diffusa, sottolineando i recenti e significativi risultati conseguiti sul territorio.

Particolare apprezzamento è stato espresso nei confronti dei militari che, nei giorni scorsi, hanno condotto l’indagine culminata con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di 18 persone (7 in carcere e 11 agli arresti domiciliari), ritenute gravemente indiziate di far parte di un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il Generale ha voluto incontrare personalmente gli investigatori, complimentandosi per la professionalità, competenza e dedizione dimostrate nel portare a termine un’operazione che ha permesso di smantellare una rete di narcotraffico attiva nel quartiere popolare di Mazara Due, dove era stata allestita una vera e propria “piazza di spaccio” per eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. A conclusione della visita, il Generale Del Monaco ha fatto tappa presso la Curia Vescovile, dove è stato ricevuto dal Vescovo di Mazara del Vallo, Mons. Angelo Giurdanella.



