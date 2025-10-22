Marsala, coltivava marijuana in casa: arrestato 59enne

22/10/2025 10:40:00

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 59enne marsalese con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato fermato durante un normale servizio di controllo del territorio. I militari, avvicinandosi alla sua abitazione, hanno avvertito un forte odore di marijuana, circostanza che li ha spinti ad approfondire gli accertamenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato sei involucri contenenti quasi 300 grammi di marijuana già pronta per la vendita, diversi rami di cannabis con infiorescenze, otto piante alte circa tre metri e mezzo, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo l’arresto e la successiva udienza di convalida, per il 59enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo e contrasto al traffico di stupefacenti condotti quotidianamente dai Carabinieri sul territorio marsalese.



