Cronaca

» Meteo
22/10/2025 07:45:00

Torna il maltempo in provincia di Trapani: oggi allerta gialla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/torna-il-maltempo-in-provincia-di-trapani-oggi-allerta-gialla-450.jpg

Pioggia e vento tornano a farsi sentire in provincia di Trapani. Dopo alcuni giorni di tregua, la Protezione Civile Regionale ha diramato per oggi, mercoledì 22 ottobre, una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla Sicilia occidentale, con particolare attenzione ai Comuni del trapanese.

 

Le previsioni parlano di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali dell’isola, con quantitativi da deboli a moderati. Non si escludono brevi ma intensi acquazzoni nelle ore centrali della giornata. Sui restanti territori siciliani, i fenomeni saranno più isolati ma comunque possibili.

 

Sul fronte delle temperature, valori stabili: le massime toccheranno i 25-26 gradi, mentre le minime si manterranno tra i 12 e i 15 gradi, sopra la media stagionale. Nessuna ondata di freddo in vista, almeno per ora.

I venti soffieranno forti da ovest, in particolare lungo le coste trapanesi, con mare molto mosso nel Tirreno e nello Stretto di Sicilia.

La Protezione Civile invita alla prudenza negli spostamenti e a prestare attenzione nelle zone a rischio allagamento o con scarsa tenuta idrogeologica.



Meteo | 2025-10-22 07:45:00
Torna il maltempo in provincia di Trapani: oggi allerta gialla

