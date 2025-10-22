Torna il maltempo in provincia di Trapani: oggi allerta gialla

22/10/2025 07:45:00

Pioggia e vento tornano a farsi sentire in provincia di Trapani. Dopo alcuni giorni di tregua, la Protezione Civile Regionale ha diramato per oggi, mercoledì 22 ottobre, una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali sulla Sicilia occidentale, con particolare attenzione ai Comuni del trapanese.

Le previsioni parlano di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali dell’isola, con quantitativi da deboli a moderati. Non si escludono brevi ma intensi acquazzoni nelle ore centrali della giornata. Sui restanti territori siciliani, i fenomeni saranno più isolati ma comunque possibili.

Sul fronte delle temperature, valori stabili: le massime toccheranno i 25-26 gradi, mentre le minime si manterranno tra i 12 e i 15 gradi, sopra la media stagionale. Nessuna ondata di freddo in vista, almeno per ora.

I venti soffieranno forti da ovest, in particolare lungo le coste trapanesi, con mare molto mosso nel Tirreno e nello Stretto di Sicilia.

La Protezione Civile invita alla prudenza negli spostamenti e a prestare attenzione nelle zone a rischio allagamento o con scarsa tenuta idrogeologica.



