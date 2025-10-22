Trapani, rimpatriata dopo 51 anni per gli ex alunni del Nautico

22/10/2025 14:00:00

Cinquantuno anni dopo il diploma, gli ex studenti della V Cap. Sez. A dell’Istituto Tecnico Nautico di Trapani si sono ritrovati per una rimpatriata carica di ricordi e nostalgia.

Alla tavolata, tra sorrisi e racconti di mare, erano presenti Giovanni Todaro, Giuseppe Agosta, Domenico Criscenti, Aldo Surdo, Vincenzo Savona, Bartolomeo Augugliaro e, seduto al centro, Francesco Romano.

Un incontro che ha riportato indietro nel tempo, a quegli anni di studio e gioventù trascorsi tra banchi, carte nautiche e sogni di navigazione. Dopo mezzo secolo, la rotta è ancora la stessa: amicizia e memoria.



