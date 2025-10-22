Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
22/10/2025 18:20:00

Sicurezza a Marsala: i consiglieri comunali chiedono l'istituzione di una "zona rossa"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/sicurezza-a-marsala-i-consiglieri-comunali-chiedono-l-istituzione-di-una-zona-rossa-450.jpg

Con una lettera firmata da tutti i consiglieri comunali di Marsala presenti ieri a Palazzo VII Aprile, compreso il presidente Enzo Sturiano, si chiede al sindaco di Marsala Massimo Grillo di farsi portavoce presso il Prefetto di Trapani per l’istituzione di una “zona rossa” nel centro urbano.
 

L’iniziativa è stata promossa dal consigliere Rino Passalacqua e nasce – si legge nella lettera – “dalla preoccupazione per l’escalation di episodi criminali che, da alcuni anni, con sempre maggiore frequenza si verificano nel centro della città”.

 

I consiglieri scrivono nella lettera di tanti “casi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti e altri atti criminali” che compromettono il senso di sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore serali e notturne.
 

Gli episodi, riportati anche dalla stampa locale, destano preoccupazione e richiedono, secondo i firmatari, un intervento urgente e coordinato delle autorità competenti.

Vedendo le scarse risorse delle forze dell’ordine, con sempre meno personale impiegato, chiediamo una "zona rossa" in città affinché i cittadini possano riconquistare il diritto di vivere la propria città – spiega Passalacqua –. Speriamo che il sindaco si faccia immediatamente portavoce e agisca con forza”.

 

Con questa richiesta si vuole creare un’area a particolare sorveglianza e controllo da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi criminali e garantire il ripristino dell’ordine pubblico nel cuore di Marsala.

 

 









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...