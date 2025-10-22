Sicurezza a Marsala: i consiglieri comunali chiedono l'istituzione di una "zona rossa"

Con una lettera firmata da tutti i consiglieri comunali di Marsala presenti ieri a Palazzo VII Aprile, compreso il presidente Enzo Sturiano, si chiede al sindaco di Marsala Massimo Grillo di farsi portavoce presso il Prefetto di Trapani per l’istituzione di una “zona rossa” nel centro urbano.
L’iniziativa è stata promossa dal consigliere Rino Passalacqua e nasce – si legge nella lettera – “dalla preoccupazione per l’escalation di episodi criminali che, da alcuni anni, con sempre maggiore frequenza si verificano nel centro della città”.
I consiglieri scrivono nella lettera di tanti “casi di violenza, spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti e altri atti criminali” che compromettono il senso di sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle ore serali e notturne.
Gli episodi, riportati anche dalla stampa locale, destano preoccupazione e richiedono, secondo i firmatari, un intervento urgente e coordinato delle autorità competenti.
“Vedendo le scarse risorse delle forze dell’ordine, con sempre meno personale impiegato, chiediamo una "zona rossa" in città affinché i cittadini possano riconquistare il diritto di vivere la propria città – spiega Passalacqua –. Speriamo che il sindaco si faccia immediatamente portavoce e agisca con forza”.
Con questa richiesta si vuole creare un’area a particolare sorveglianza e controllo da parte delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi criminali e garantire il ripristino dell’ordine pubblico nel cuore di Marsala.