Ottimo successo a San Vito Lo Capo del Memorial Roberto Miceli di Triathlon

22/10/2025 15:42:00

Come da previsione la diciottesima edizione del Triathlon San Vito Lo Capo “Memorial Roberto Miceli” si è confermata una manifestazione di successo con una partecipazione di ben 400 atleti arrivati da tutta Italia; valevole per il Rank Nazionale e Trofeo Regionale Age/Group disputatosi sulla distanza sprint di 750m nuoto, 20km bici e 5km corsa, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e dal Libero Consorzio Comunale di Trapani organizzata dal Triathlon Team Trapani unitamente all’ Aquarius Nuoto e all’Hotel Mediterraneo con i fondamentali partners A.O.T.S., CONI Provinciale, Club Panathlon e Endas Regionale.

Ad aprire il wekend le gare riservate al settore giovanile valevole per l’ultima tappa del Trofeo Sicilia sempre avvincenti con i piccoli triathleti a darsi battaglia a colpi di bracciate e pedalate con la corsa finale ad assegnare i gradini del podio.

A concludere la kermesse il tradizionale sprint con la vittoria finale del duo della Magma Team Catania Daniele Gambitta e Salvo Maccarrone arrivati insieme con il tempo di 1h04’25”, al terzo posto Salvatore Geraci del T.T. palermo con 1h06’06”.

In campo femminile podio tutto Magma Team con Guia Buccheri con il crono di 1h17”05”, Soraya Di Stefano 1h18’03” e Matilde Pavone 1h20’33”. L’amministrazione locale presente con il Sindaco Francesco La Sala che ha dichiarato: “Il Triathlon Sprint – Memorial Roberto Miceli è per noi un appuntamento di rilevanza straordinaria. Un’occasione unica per abbinare lo sport alla promozione del territorio. L’Assessore Leo Sieli conferma quanto detto “questa manifestazione così prestigiosa rafforza la nostra immagine di meta turistica adatta per la pratica sportiva a tutti i livelli. Gran finale con il tradizionale e tanto atteso Cous-Cous party.



