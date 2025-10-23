Marsala – Accademia Trapani, vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Trapani

23/10/2025 14:23:00

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Trapani ed Erice in occasione della partita di calcio Marsala 1912 – Accademia Trapani, valida per il campionato di Eccellenza Sicilia, girone A, in programma domenica 2 novembre 2025 allo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.

La decisione è stata adottata per motivi di ordine pubblico, dopo il confronto con il Questore di Trapani e in coerenza con le valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Alla base del provvedimento – spiega la Prefettura – vi è la forte rivalità tra le tifoserie e il rischio di tensioni legate a ragioni campanilistiche tra i sostenitori del Marsala 1912 e quelli del Trapani Calcio, da cui deriva parte della tifoseria dell’Accademia.

Il Prefetto ha inoltre invitato le autorità locali e le forze dell’ordine a garantire un piano di sicurezza rafforzato in prossimità dello stadio e lungo le vie d’accesso, per evitare possibili contatti tra i gruppi di tifosi.



