Sport

Calcio
23/10/2025 14:23:00

Marsala – Accademia Trapani, vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/marsala-accademia-trapani-vietata-la-vendita-dei-biglietti-ai-residenti-di-trapani-450.jpg

Il Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nei Comuni di Trapani ed Erice in occasione della partita di calcio Marsala 1912 – Accademia Trapani, valida per il campionato di Eccellenza Sicilia, girone A, in programma domenica 2 novembre 2025 allo stadio “Nino Lombardo Angotta” di Marsala.

La decisione è stata adottata per motivi di ordine pubblico, dopo il confronto con il Questore di Trapani e in coerenza con le valutazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Alla base del provvedimento – spiega la Prefettura – vi è la forte rivalità tra le tifoserie e il rischio di tensioni legate a ragioni campanilistiche tra i sostenitori del Marsala 1912 e quelli del Trapani Calcio, da cui deriva parte della tifoseria dell’Accademia.

Il Prefetto ha inoltre invitato le autorità locali e le forze dell’ordine a garantire un piano di sicurezza rafforzato in prossimità dello stadio e lungo le vie d’accesso, per evitare possibili contatti tra i gruppi di tifosi.









