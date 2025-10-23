23 Ottobre: sanzioni di Trump alla Russia, raid in Ucraina, Meloni attacca le opposizioni
E' il 23 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Trump impone sanzioni alla Russia per mettere Putin sotto pressione. Ma nega l’autorizzazione a Kiev per i missili a lungo raggio • I raid russi in Ucraina hanno ucciso, tra gli altri, una bambina di 12 anni e un bambino di sei mesi • La Knesset ha approvato, in prima lettura, un disegno di legge presentato dagli ultraortodossi per l’annessione della Cisgiordania. Perché diventi legge servono altri tre turni di voto a favore • In parlamento Meloni ha attaccato le opposizioni su Ranucci e su Gaza, ha confermato l’appoggio all’Ucraina e rbadito che l’Italia non seguirà le «follie verdi» dell’Ue • Le modifiche alla manovra imposte dalla ragioneria di Stato: 16 euro in più in busta paga dal taglio dell’Irpef, un aumento di 12 euro per le pensioni minime, tagli ai fondi per il cinema e l’ex Ilva • India e Stati Uniti starebbero per concludere un accordo per abbassare i dazi dal 50 al 16 per cento • In un naufragio in Tunisia sono morti 40 migranti. Tra le vittime c’erano anche neonati • Sangiuliano si candida come capolista di Fratelli d’Italia a sostegno di Edmondo Cirielli in Campania, è ufficiale • Le imprese di Berlusconi non riciclarono i soldi della mafia, lo ha stabilito la Cassazione • Da mercoledì Volkswagen fermerà la produzione della Golf. Non ci sono più i microchip che servono, anche se costano pochi centesimi a pezzo • Il New York Times scrive che Amazon sta lavorando per non dover più assumere nuovi dipendenti nei prossimi anni: farà fronte all’aumento della produzione con dei robot • Per l’assalto al pullman del Pistoia Basket ci sono sospetti su altri sei ultrà. Oggi si terrà l’interrogatorio di garanzia per i tre già fermati • A Rapallo la sindaca Elisabetta Ricci vuole costruire una pista da sci vista mare. Era stato fatto già negli anni Settanta (ma all’epoca si poteva sciare solo di notte) • Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma. Oggi, prima volta in cinquecento anni, il sovrano d’Inghilterra pregherà con il Papa • Antonio Pelayo Bombín, sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, è accusato di aver adescato un collega più giovane durante il Conclave • L’Afd è accusata di spiare per conto di Mosca. Per il ministro dell’Interno della Turingia, Georg Maier, abusa delle «interrogazioni parlamentari per indagare sulle nostre infrastrutture critiche» • Un abbraccio e un bacio sulla guancia. Tanto è bastato a un tribunale in Nigeria per obbligare due tiktoker a sposarsi • A Milano un uomo di 64 anni ha ucciso a coltellate la sua ex moglie di 62. I due erano separati da tre anni e avevano un figlio di 28
• Polemiche perché Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, ha usato una motovedetta dei carabinieri per andare a Capri, mezzo riservato solo ai ministri • Evelina Sgarbi ha querelato i sanitari dell’ospedale Gemelli. Sostiene che il documento che autorizzava a informare solo la compagna di Sgarbi sulle condizioni di salute del padre fosse falso • È stata arrestata Francesca Marenco, una truffatrice seriale che avrebbe derubato ActionAid per 1,5 milioni di euro • Gintoneria, Davide Lacerenza e Stefania Nobili hanno patteggiato la condanna a quattro anni e otto mesi per lui, tre anni per lei. Faranno lavori di pubblica utilità e risarciranno 900 mila euro con bottiglie di champagne • L’ex direttore Rai Enrico Varriale, indagato per lesioni e stalking nei confronti della sua ex compagna Marta, respinge le accuse: «È lei che mi ha distrutto casa» • A Grosseto un disabile in carrozzina travolto da un’auto è stato multato per 41 euro perché era sulla strada. Ma sul marciapiedi la sedia a rotelle non passava • A Vienna hanno vinto Sinner, Cobolli e Berrettini. Oggi giocheranno i cinque azzurri passati agli ottavi e ci sarà il derby Sinner-Cobolli • Sinner non parteciperà alla Coppa Davis ma volerà a Seul per sfidare Alcaraz in un match di esibizione • In Champions l’Atalanta ha pareggiato 0 a 0 contro lo Slavia Praga e la Juve è stata battuta 1 a 0 dal Real Madrid • La sciatrice Marta Bassino si è fratturata la tibia in allenamento, mettendo così a rischio la sua parteciapazione ai giochi di Milano-Cortina • Mina ha mandato un vocale a Fiorello in cui canta la sigla della Pennicanza • Ieri alla Festa del Cinema di Roma è stato assegnato il premio alla carriera a Jafar Panahi • Sono morti il giocatore di football americano Doug Martin (36 anni), il cantautore greco Dionysis Savvopoulos (81), l’architetto Luigi Zangheri (82)
Titoli Corriere della Sera: Parte la Manovra / Così cambia la tassa / sugli affitti brevi la Repubblica: Trump sfida Putin La Stampa: Ucraina, rottura Trump-Putin Il Sole 24 Ore: Rottamazione solo per il 3 per cento del debito / Contributo banche, una parte è a tempo Avvenire: Tocca all’Europa Il Messaggero: Lavoro, meno tasse ai dipendenti Il Giornale: Tutte le verità della Meloni Leggo: Gli italiani tagliano su frutta e verdura Qn: Manovra, battaglia in aula / Scontro su affitti e banche Il Fatto: Indetro / Marsch! Libero: La sinistra s’ammoscia La Verità: Chi sabota l’incontro Trump-Putin Il Mattino: Salari, aumenti e tasse giù / per i lavoratori dipendenti il Quotidiano del Sud: La via stretta di Meloni / Con Trump e con la Ue il manifesto: Il ballo / del mattone Domani: Zelensky apre al compromesso / «Congeliamo la linea del fronte»
E' il 23 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Trump impone sanzioni alla Russia per mettere Putin sotto pressione. Ma nega l’autorizzazione a Kiev per i missili a lungo raggio• I...
Si è concluso con una piena assoluzione il processo che vedeva imputati quattro medici dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per la morte di un bambino di due anni, avvenuta nel maggio del 2017.Il Tribunale monocratico di...
Con rinnovato orgoglio e gratitudine, Tenuta Gorghi Tondi annuncia una nuova stagione di riconoscimenti che confermano il valore, la costanza qualitativa e l’identità dei suoi vini biologici.
Un risultato che...