23 Ottobre: sanzioni di Trump alla Russia, raid in Ucraina, Meloni attacca le opposizioni

23/10/2025 07:03:00

E' il 23 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Trump impone sanzioni alla Russia per mettere Putin sotto pressione. Ma nega l’autorizzazione a Kiev per i missili a lungo raggio

• I raid russi in Ucraina hanno ucciso, tra gli altri, una bambina di 12 anni e un bambino di sei mesi

• La Knesset ha approvato, in prima lettura, un disegno di legge presentato dagli ultraortodossi per l’annessione della Cisgiordania. Perché diventi legge servono altri tre turni di voto a favore

• In parlamento Meloni ha attaccato le opposizioni su Ranucci e su Gaza, ha confermato l’appoggio all’Ucraina e rbadito che l’Italia non seguirà le «follie verdi» dell’Ue

• Le modifiche alla manovra imposte dalla ragioneria di Stato: 16 euro in più in busta paga dal taglio dell’Irpef, un aumento di 12 euro per le pensioni minime, tagli ai fondi per il cinema e l’ex Ilva

• India e Stati Uniti starebbero per concludere un accordo per abbassare i dazi dal 50 al 16 per cento

• In un naufragio in Tunisia sono morti 40 migranti. Tra le vittime c’erano anche neonati

• Sangiuliano si candida come capolista di Fratelli d’Italia a sostegno di Edmondo Cirielli in Campania, è ufficiale

• Le imprese di Berlusconi non riciclarono i soldi della mafia, lo ha stabilito la Cassazione

• Da mercoledì Volkswagen fermerà la produzione della Golf. Non ci sono più i microchip che servono, anche se costano pochi centesimi a pezzo

• Il New York Times scrive che Amazon sta lavorando per non dover più assumere nuovi dipendenti nei prossimi anni: farà fronte all’aumento della produzione con dei robot

• Per l’assalto al pullman del Pistoia Basket ci sono sospetti su altri sei ultrà. Oggi si terrà l’interrogatorio di garanzia per i tre già fermati

• A Rapallo la sindaca Elisabetta Ricci vuole costruire una pista da sci vista mare. Era stato fatto già negli anni Settanta (ma all’epoca si poteva sciare solo di notte)

• Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati a Roma. Oggi, prima volta in cinquecento anni, il sovrano d’Inghilterra pregherà con il Papa

• Antonio Pelayo Bombín, sacerdote e giornalista spagnolo di 81 anni, è accusato di aver adescato un collega più giovane durante il Conclave

• L’Afd è accusata di spiare per conto di Mosca. Per il ministro dell’Interno della Turingia, Georg Maier, abusa delle «interrogazioni parlamentari per indagare sulle nostre infrastrutture critiche»

• Un abbraccio e un bacio sulla guancia. Tanto è bastato a un tribunale in Nigeria per obbligare due tiktoker a sposarsi

• A Milano un uomo di 64 anni ha ucciso a coltellate la sua ex moglie di 62. I due erano separati da tre anni e avevano un figlio di 28



• Polemiche perché Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia Nordio, ha usato una motovedetta dei carabinieri per andare a Capri, mezzo riservato solo ai ministri

• Evelina Sgarbi ha querelato i sanitari dell’ospedale Gemelli. Sostiene che il documento che autorizzava a informare solo la compagna di Sgarbi sulle condizioni di salute del padre fosse falso

• È stata arrestata Francesca Marenco, una truffatrice seriale che avrebbe derubato ActionAid per 1,5 milioni di euro

• Gintoneria, Davide Lacerenza e Stefania Nobili hanno patteggiato la condanna a quattro anni e otto mesi per lui, tre anni per lei. Faranno lavori di pubblica utilità e risarciranno 900 mila euro con bottiglie di champagne

• L’ex direttore Rai Enrico Varriale, indagato per lesioni e stalking nei confronti della sua ex compagna Marta, respinge le accuse: «È lei che mi ha distrutto casa»

• A Grosseto un disabile in carrozzina travolto da un’auto è stato multato per 41 euro perché era sulla strada. Ma sul marciapiedi la sedia a rotelle non passava

• A Vienna hanno vinto Sinner, Cobolli e Berrettini. Oggi giocheranno i cinque azzurri passati agli ottavi e ci sarà il derby Sinner-Cobolli

• Sinner non parteciperà alla Coppa Davis ma volerà a Seul per sfidare Alcaraz in un match di esibizione

• In Champions l’Atalanta ha pareggiato 0 a 0 contro lo Slavia Praga e la Juve è stata battuta 1 a 0 dal Real Madrid

• La sciatrice Marta Bassino si è fratturata la tibia in allenamento, mettendo così a rischio la sua parteciapazione ai giochi di Milano-Cortina

• Mina ha mandato un vocale a Fiorello in cui canta la sigla della Pennicanza

• Ieri alla Festa del Cinema di Roma è stato assegnato il premio alla carriera a Jafar Panahi

• Sono morti il giocatore di football americano Doug Martin (36 anni), il cantautore greco Dionysis Savvopoulos (81), l’architetto Luigi Zangheri (82)



Titoli

Corriere della Sera: Parte la Manovra / Così cambia la tassa / sugli affitti brevi

la Repubblica: Trump sfida Putin

La Stampa: Ucraina, rottura Trump-Putin

Il Sole 24 Ore: Rottamazione solo per il 3 per cento del debito / Contributo banche, una parte è a tempo

Avvenire: Tocca all’Europa

Il Messaggero: Lavoro, meno tasse ai dipendenti

Il Giornale: Tutte le verità della Meloni

Leggo: Gli italiani tagliano su frutta e verdura

Qn: Manovra, battaglia in aula / Scontro su affitti e banche

Il Fatto: Indetro / Marsch!

Libero: La sinistra s’ammoscia

La Verità: Chi sabota l’incontro Trump-Putin

Il Mattino: Salari, aumenti e tasse giù / per i lavoratori dipendenti

il Quotidiano del Sud: La via stretta di Meloni / Con Trump e con la Ue

il manifesto: Il ballo / del mattone

Domani: Zelensky apre al compromesso / «Congeliamo la linea del fronte»



