Cronaca
23/10/2025 10:22:00

Campobello di Mazara, imbratta monumenti e auto con vernice spray

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno denunciato un giovane tunisino di 21 anni accusato di aver imbrattato monumenti, auto ed edifici con una bomboletta di vernice spray.

 

L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di imbrattamento di monumenti, invasione di terreni, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private, i militari sono riusciti a identificarlo: nella notte avrebbe deturpato il monumento ai caduti di Nassiriya, il prospetto di due abitazioni, un’auto parcheggiata e la serranda di un’attività commerciale.

Quando i Carabinieri lo hanno rintracciato, il giovane era in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato. È inoltre risultato destinatario di un ordine di espulsione emesso dal Questore di Trapani.

Al termine degli accertamenti, il 21enne è stato accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Milo, in attesa delle procedure di espulsione.









