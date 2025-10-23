Sezioni
Cronaca
23/10/2025 10:40:00

Pesca a strascico durante il fermo. Maxi multa per tre pescherecci di Mazara in Sardegna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/pesca-a-strascico-durante-il-fermo-maxi-multa-per-tre-pescherecci-di-mazara-in-sardegna-450.jpg

Tre pescherecci iscritti al Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo sono stati intercettati e multati dalla Guardia Costiera di Cagliari nel corso di un’operazione di controllo contro la pesca illegale e a tutela del fermo biologico attualmente in vigore.

 

Le imbarcazioni siciliane sono state individuate a circa 20 miglia a ovest dell’isola di Sant’Antioco, impegnate in attività di pesca a strascico, vietata in questo periodo. L’operazione è stata condotta dal XIII Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari, con il supporto di un elicottero della Sezione Volo di Decimomannu e del personale dell’Ufficio Marittimo di Portoscuso.

Durante i controlli sono stati sequestrati circa 150 chili di pesce e le reti a strascico utilizzate, poi risultate regolari nelle dimensioni delle maglie. Ai comandanti dei tre pescherecci è stato intimato di rientrare nel porto di Portovesme, dove sono stati sanzionati con multe da 6.000 euro ciascuno e la decurtazione di 6 punti dalle licenze di pesca.

 

“Le operazioni – spiega la Guardia Costiera – rientrano nelle attività di controllo e tutela delle risorse ittiche lungo la costa sud-occidentale della Sardegna, per garantire il rispetto delle norme e la sostenibilità della pesca”.

Un episodio che riaccende i riflettori sulla tensione tra pesca tradizionale e rispetto delle regole, in un settore già messo alla prova da alti costi e normative sempre più stringenti.

 









