Marsala e i "lavori infiniti" di Piazza Mameli. Da lunedì cambia la circolazione

23/10/2025 16:00:00

I lavori di Piazza Mameli dovevano essere completati per le processioni della Settimana Santa 2025, così da restituire alla città una Piazza riqualificata e funzionale. E invece, a pochi giorni da novembre e con il Natale ormai alle porte, il cantiere è ancora lì, tra transenne, deviazioni e disagi. La riqualificazione della piazza continua a creare disagi anche alle attività commerciali che insistono sulla zona.

Da lunedì 27 ottobre, infatti, un nuovo intervento interesserà un tratto di via S. L’Africano, quello che si collega direttamente alla piazza. Qui sono previste operazioni di scarificazione e nuova pavimentazione, con conseguente chiusura temporanea al traffico e ulteriori variazioni alla circolazione.

Come disposto dalla Polizia Municipale, chi proviene dal Lungomare e si immette su via S. L’Africano dovrà: svoltare obbligatoriamente a sinistra (anche i veicoli superiori a 3,5 tonnellate) su via Delle Sirene, e poi ancora a sinistra su via Santa Lucia per raggiungere via Sibilla; in via Delle Sirene sarà invertito il senso di marcia nel tratto tra via S. L’Africano e via Santa Lucia; chi invece intende proseguire verso via Dei Mille dovrà svoltare a destra su via Quarto.

L’accesso sarà consentito solo a residenti, titolari di passi carrabili e operatori commerciali per le operazioni di carico e scarico.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 10 novembre, termine previsto per la conclusione dei lavori. A questo punto, però, in città in molti si chiedono se sarà davvero la volta buona.



