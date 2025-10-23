Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
23/10/2025 16:00:00

Marsala e i "lavori infiniti" di Piazza Mameli. Da lunedì cambia la circolazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/marsala-e-i-lavori-infiniti-di-piazza-mameli-da-lunedi-cambia-la-circolazione-450.jpg

I lavori di Piazza Mameli dovevano essere completati per le processioni della Settimana Santa 2025, così da restituire alla città una Piazza riqualificata e funzionale. E invece, a pochi giorni da novembre e con il Natale ormai alle porte, il cantiere è ancora lì, tra transenne, deviazioni e disagi.  La riqualificazione della piazza continua a creare disagi anche alle attività commerciali che insistono sulla zona.

 

Da lunedì 27 ottobre, infatti, un nuovo intervento interesserà un tratto di via S. L’Africano, quello che si collega direttamente alla piazza. Qui sono previste operazioni di scarificazione e nuova pavimentazione, con conseguente chiusura temporanea al traffico e ulteriori variazioni alla circolazione.

 

Come disposto dalla Polizia Municipale, chi proviene dal Lungomare e si immette su via S. L’Africano dovrà: svoltare obbligatoriamente a sinistra (anche i veicoli superiori a 3,5 tonnellate) su via Delle Sirene, e poi ancora a sinistra su via Santa Lucia per raggiungere via Sibilla; in via Delle Sirene sarà invertito il senso di marcia nel tratto tra via S. L’Africano e via Santa Lucia; chi invece intende proseguire verso via Dei Mille dovrà svoltare a destra su via Quarto.

 

L’accesso sarà consentito solo a residenti, titolari di passi carrabili e operatori commerciali per le operazioni di carico e scarico.

L’ordinanza resterà in vigore fino al 10 novembre, termine previsto per la conclusione dei lavori. A questo punto, però, in città in molti si chiedono se sarà davvero la volta buona.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...