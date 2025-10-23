Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
23/10/2025 13:30:00

San Vito Lo Capo, cerimonia al Comune per il cambio comando della Guardia Costiera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/san-vito-lo-capo-cerimonia-al-comune-per-il-cambio-comando-della-guardia-costiera-450.png

Questa mattina, nella sede comunale di Palazzo La Porta, si è svolta una breve cerimonia di saluto tra il sindaco Francesco La Sala e il Comandante uscente della Guardia Costiera, il 1° Luogotenente Salvatore Barbara, che lascia l’incarico dopo cinque anni di servizio sul territorio.

 

Il primo cittadino ha espresso al comandante Barbara profonda gratitudine per l’impegno e la collaborazione istituzionale con l’Amministrazione comunale, sottolineando la professionalità e la dedizione con cui ha operato in questi anni. A lui sono stati rivolti anche gli auguri per un brillante prosieguo di carriera.

 

Al nuovo comandante, il 1° Maresciallo Vincenzo Vultaggio, il sindaco La Sala ha augurato buon lavoro, auspicando una continuità nella proficua collaborazione tra Guardia Costiera e Amministrazione comunale, e ribadendo l’importanza del ruolo del Comando per la sicurezza e la tutela del territorio.

Nel corso della cerimonia, un riconoscimento è stato consegnato a entrambi i comandanti per il servizio svolto – e che continuerà a essere svolto – a favore della comunità sanvitese.

 

Un attestato di riconoscenza è stato inoltre conferito al Comandante della Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Ordinario Giuseppe Scalera, per la costante disponibilità, correttezza e professionalità dimostrate nel servizio quotidiano e per lo spirito di collaborazione sempre mantenuto con le istituzioni civili e le altre forze dell’ordine.

Il sindaco La Sala ha infine ringraziato tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio – Guardia Costiera, Carabinieri e Polizia Municipale – per l’impegno e la dedizione con cui, ogni giorno, garantiscono la sicurezza e il benessere della comunità.









https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

