In Prefettura a Trapani un tavolo tecnico per il Granchio Blu

23/10/2025 22:00:00

Si è svolto martedì presso la Prefettura di Trapani, un tavolo tecnico sul fenomeno della diffusione del granchio blu, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo. All’incontro, che si è tenuto in presenza e in videoconferenza, hanno partecipato il Commissario straordinario nazionale per gli interventi urgenti sul granchio blu, prefetto Enrico Caterino, e il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, insieme ai rappresentanti istituzionali e agli operatori del settore.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di fare il punto sulle criticità ambientali ed economiche riscontrate nel territorio provinciale, in particolare nello Stagnone di Marsala e nelle Saline trapanesi, dove la presenza del crostaceo invasivo rappresenta una minaccia crescente per la biodiversità e per l’economia del mare.

Durante l’incontro è stato illustrato il Piano nazionale 2025-2026, che dispone di 10 milioni di euro per interventi urgenti e per la definizione di una strategia di medio-lungo periodo. Il piano punta a: difendere la biodiversità negli habitat colpiti; contenere e contrastare la diffusione della specie; sostenere l’economia ittica e acquacolturale danneggiata.

Tra i temi affrontati anche la possibile valorizzazione commerciale del granchio blu, in linea con le normative europee, come misura di mitigazione economica per i pescatori colpiti dal fenomeno. Particolare attenzione è stata riservata alla necessità di un monitoraggio costante e al potenziamento della banca dati nazionale dedicata al fenomeno, che fungerà da strumento operativo per il coordinamento degli interventi.

Il presidente Quinci ha confermato la massima collaborazione del Libero Consorzio di Trapani alle iniziative in corso, ribadendo l’impegno a «difendere gli ecosistemi locali e sostenere le realtà produttive più esposte agli effetti di questa emergenza biologica».



