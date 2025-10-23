Sezioni
Politica
23/10/2025 13:00:00

Erice, bocciata la delibera Asacom proposta dall’opposizione in Consiglio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/erice-bocciata-la-delibera-asacom-proposta-dall-opposizione-in-consiglio-450.jpg

Ieri sera il Consiglio comunale di Erice ha bocciato la delibera presentata dai consiglieri di opposizione per aumentare i fondi destinati al servizio ASACOM, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità. La votazione ha visto la maggioranza compatta nel respingere la proposta, che mirava a garantire maggiori ore di supporto.

La maggioranza ha trovato parziali coperture solo fino al 31 dicembre, limitandole ai casi di disabilità grave riconosciuti dal comma 3 della legge 104, lasciando fuori i ragazzi con disabilità lieve. Una scelta che, secondo l’opposizione, ignora i diritti di molti studenti.

In aula è stato evidenziato come due consiglieri di maggioranza in Commissione avessero espresso parere favorevole alla stessa delibera poi bocciata in Consiglio. Assente la consigliera Passalacqua, mentre il consigliere Virzì ha votato contro il suo stesso parere espresso in commissione.

Durante la seduta è emersa anche la dichiarazione del responsabile del II settore, secondo cui i dirigenti scolastici trasmetterebbero i PEI all’ente locale: una prassi che solleva dubbi sul rispetto della normativa sulla privacy.

L’opposizione chiede al sindaco di ritirare le due delibere di Giunta di settembre e ottobre e di garantire i diritti di tutti gli studenti con disabilità, senza distinzioni.









