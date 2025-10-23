Libertà di Stampa, CinqueStelle: "Schifani dà milioni a Mediaset e abbandona le tv locali"
“Il governo Schifani continua a muoversi nella direzione opposta rispetto alla difesa della libertà di stampa”. Lo denuncia la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, intervenuta ieri all’Assemblea Regionale Siciliana.
Secondo la parlamentare pentastellata, l’esecutivo regionale avrebbe ignorato i correttivi necessari a una norma – già approvata nella scorsa finanziaria – che mirava a sostenere le piccole emittenti televisive locali.
“Si trattava di una misura a costo zero per la Regione – spiega Campo – che avrebbe semplicemente corretto un errore tecnico del Dipartimento, sanando una distorsione nei fondi già stanziati. Nonostante le nostre richieste e gli incontri con l’assessore Tamajo, il governo ha preferito perdere le somme, infischiandosene delle emittenti televisive”.
La deputata punta il dito contro quella che definisce “una gestione a due velocità” delle risorse pubbliche:
Campo avverte che molte di queste realtà rischiano di chiudere, “schiacciate da costi altissimi come il canone Rai Way, che arriva anche a 50 mila euro l’anno”. “Il governo Schifani – conclude – deve chiarire se intende davvero sostenere la libertà di informazione e la pluralità della stampa o se preferisce continuare a finanziare i grandi gruppi televisivi legati a Mediaset e ai suoi riferimenti politici. Ignorare l’editoria locale significa spegnere una delle poche voci libere rimaste in Sicilia”.
Intanto dopo l'attentato a Sigfrido Ranucci, a Roma si è svolta una manifestazione a sostegno del giornalista, autore e anima di Report e della libertà di stampa.
