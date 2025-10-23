Trapani, oggi alle 18 nuova seduta sul Pala Shark: la politica evita il confronto

23/10/2025 12:25:00

Oggi alle 18 si torna in aula consiliare e servono 10 consiglieri per rendere valida la seduta. La presenza del presidente del Consiglio Alberto Mazzeo è in forse.

Nel pomeriggio, dunque, il Consiglio comunale di Trapani tornerà a riunirsi per discutere della convenzione di gestione del Pala Daidone, ribattezzato Pala Shark. Un appuntamento atteso e rinviato, dopo che ieri la seduta straordinaria convocata dalle opposizioni è saltata per l’assenza della maggioranza e della Giunta, in un clima di tensione che ha superato i limiti della politica.

In aula, infatti, non si è discusso di pareri legali né di atti amministrativi. Si è visto invece il volto più nervoso di una città che vive ormai tra esasperazione e stanchezza. Quando il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo ha dovuto constatare la mancanza del numero legale, dai banchi del pubblico si sono alzate urla, cori e accuse. A protestare non erano tifosi della pallacanestro ma due lavoratori della Trapani Servizi, preoccupati per il loro futuro occupazionale, che in un momento di rabbia hanno travalicato il limite. La Polizia Municipale è intervenuta immediatamente e ha identificato i presenti, aprendo un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. Per entrambi gli operai scatterà una denuncia per resistenza e oltraggio, ma non risultano episodi di violenza fisica diretta.

Il clima, comunque, resta incandescente. Mazzeo si è detto “molto preoccupato” per il livello di tensione e ha convocato in mattinata la conferenza dei capigruppo per condividere la nota riservata giunta dai vertici comunali, nella quale si suggerisce di rinviare la seduta in attesa del parere legale sulla convenzione tra il Comune e la società Sport Invest. Un rinvio che la maggioranza considera un atto di prudenza, mentre per l’opposizione appare come una fuga politica.

Il nodo resta lo stesso: capire se la Srl subentrata alla vecchia Ssd abbia ancora titolo a gestire l’impianto e se la convenzione sia valida o da rinegoziare. Il Comune ha già messo per iscritto che la squadra potrà continuare a disputare la stagione al Pala Shark, ma preferisce attendere un parere tecnico esterno prima di qualsiasi decisione definitiva. Ma il patron Valerio Antonini non ci sta e ha rilancia il suo ultimatum: “Se entro lunedì la situazione non sarà chiarita, martedì terrò una conferenza stampa per comunicare la decisione della società”. Intanto, oggi alle 18 si torna in aula e serviranno dieci consiglieri per rendere valida la seduta. Sarà il momento della chiarezza o un altro atto di un copione che si ripete, tra rinvii, accuse e proteste sempre più organizzate e meno spontanee.



