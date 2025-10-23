Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
23/10/2025 10:30:00

Sanità: a Trapani il tavolo provinciale tra Asp e sindacati confederali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761206786-0-sanita-a-trapani-il-tavolo-provinciale-tra-asp-e-sindacati-confederali.jpg

Si è riunito il Tavolo provinciale sulla sanità tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, rappresentata dalla commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti, e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, con i rispettivi segretari provinciali Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino, alla presenza anche dei rappresentanti dei pensionati.

 

Durante l’incontro, la commissaria Pulvirenti ha illustrato le iniziative avviate dall’Asp negli ultimi tre mesi, con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni dei pazienti e dei cittadini. Tra queste, l’apertura delle strutture sanitarie anche nel fine settimana nell’ambito della campagna “Ottobre Rosa”, e l’istituzione dello sportello “Fast Track” dedicato alle prestazioni urgenti (classe U) e brevi (classe B), per ridurre le liste d’attesa.

 

Ottobre Rosa ha già registrato oltre 1.300 richieste di adesione per la mammografia e offre anche pap-test, test HPV, counseling e informazioni sui corretti stili di vita. L’iniziativa, inoltre, si muove nell’ottica della filosofia “One Health”, che integra la salute umana e quella animale, includendo attività contro il randagismo e per il benessere degli animali.

 

Il nuovo sportello Fast Track consente la prenotazione prioritaria delle prestazioni urgenti e brevi, da erogare entro dieci giorni. L’Asp ha inoltre avviato la campagna vaccinale con accesso diretto, sottolineando l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per la popolazione anziana.

“L’Azienda Sanitaria sta cercando di lasciarsi alle spalle un passato difficile – ha dichiarato Pulvirenti – riprendendo il contatto con la cittadinanza e sostenendo i propri dipendenti. La riunione è stata un momento di confronto costruttivo, incentrato sui bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare per rafforzare la collaborazione con le organizzazioni sindacali e costruire un sistema sanitario più vicino alle esigenze di tutti, compresi i pensionati”.

 

Dalla riunione è emersa la volontà di rafforzare la comunicazione tra Asp e sindacati, in particolare per facilitare l’accesso ai servizi da parte della popolazione “Argento” (over 70), aiutando chi ha più difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie digitali come smartphone o sito aziendale.

“Abbiamo apprezzato le iniziative già lanciate – hanno commentato Canzoneri, Badami e Macaddino – e la forza con cui l’Asp le sta portando avanti. Quando si promuovono campagne per la salute, vuol dire che c’è attenzione reale verso i pazienti”.

 

Al termine dell’incontro è stato deciso di calendarizzare nuove riunioni del tavolo provinciale sulla sanità, con l’obiettivo di mantenere un confronto costante e condividere i futuri progetti e interventi sul territorio. “È un percorso nuovo e concreto – concludono i sindacati – che ci vedrà coinvolti nelle prossime attività, sempre con l’intento di sostenere i pazienti”.









Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...

Native | 21/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760946893-0-tenuta-gorghi-tondi-nuovi-premi-e-tre-vini-protagonisti-al-merano-winefestival.jpg

Tenuta Gorghi Tondi, nuovi premi e tre vini protagonisti al Merano...