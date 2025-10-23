Sanità: a Trapani il tavolo provinciale tra Asp e sindacati confederali

23/10/2025 10:30:00

Si è riunito il Tavolo provinciale sulla sanità tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, rappresentata dalla commissaria straordinaria Sabrina Pulvirenti, e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, con i rispettivi segretari provinciali Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino, alla presenza anche dei rappresentanti dei pensionati.

Durante l’incontro, la commissaria Pulvirenti ha illustrato le iniziative avviate dall’Asp negli ultimi tre mesi, con l’obiettivo di mettere al centro i bisogni dei pazienti e dei cittadini. Tra queste, l’apertura delle strutture sanitarie anche nel fine settimana nell’ambito della campagna “Ottobre Rosa”, e l’istituzione dello sportello “Fast Track” dedicato alle prestazioni urgenti (classe U) e brevi (classe B), per ridurre le liste d’attesa.

Ottobre Rosa ha già registrato oltre 1.300 richieste di adesione per la mammografia e offre anche pap-test, test HPV, counseling e informazioni sui corretti stili di vita. L’iniziativa, inoltre, si muove nell’ottica della filosofia “One Health”, che integra la salute umana e quella animale, includendo attività contro il randagismo e per il benessere degli animali.

Il nuovo sportello Fast Track consente la prenotazione prioritaria delle prestazioni urgenti e brevi, da erogare entro dieci giorni. L’Asp ha inoltre avviato la campagna vaccinale con accesso diretto, sottolineando l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per la popolazione anziana.

“L’Azienda Sanitaria sta cercando di lasciarsi alle spalle un passato difficile – ha dichiarato Pulvirenti – riprendendo il contatto con la cittadinanza e sostenendo i propri dipendenti. La riunione è stata un momento di confronto costruttivo, incentrato sui bisogni dei cittadini. Continueremo a lavorare per rafforzare la collaborazione con le organizzazioni sindacali e costruire un sistema sanitario più vicino alle esigenze di tutti, compresi i pensionati”.

Dalla riunione è emersa la volontà di rafforzare la comunicazione tra Asp e sindacati, in particolare per facilitare l’accesso ai servizi da parte della popolazione “Argento” (over 70), aiutando chi ha più difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie digitali come smartphone o sito aziendale.

“Abbiamo apprezzato le iniziative già lanciate – hanno commentato Canzoneri, Badami e Macaddino – e la forza con cui l’Asp le sta portando avanti. Quando si promuovono campagne per la salute, vuol dire che c’è attenzione reale verso i pazienti”.

Al termine dell’incontro è stato deciso di calendarizzare nuove riunioni del tavolo provinciale sulla sanità, con l’obiettivo di mantenere un confronto costante e condividere i futuri progetti e interventi sul territorio. “È un percorso nuovo e concreto – concludono i sindacati – che ci vedrà coinvolti nelle prossime attività, sempre con l’intento di sostenere i pazienti”.



